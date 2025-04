Union will schnellen Wechsel an Bahn-Spitze

Berlin (dpa) - Die Union drängt auf einen schnellen Wechsel an der Spitze der Deutschen Bahn. «Das ist kein Projekt, das wir erst zum Ende der Legislaturperiode angreifen wollen. Vorstands- und Aufsichtsratsentscheidungen gehören an den Anfang», sagte Unions-Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind als Mitglieder des Bundestags und Vertreter des Eigentümers nicht zufrieden mit dem, was Vorstand und Aufsichtsrat der Bahn in den letzten Jahren abgeliefert haben.»