Autoversicherung

Unnötige Werkstattkosten - müssen Kaskoversicherer zahlen?

Müssen Kaskoversicherer für unnötige Werkstattkosten aufkommen? Ein Verfahren vor dem Bundesgerichtshof zum Werkstattrisiko könnte Folgen für viele Autofahrer haben.

Zahlen Kaskoversicherer bei überhöhten Werkstattkosten - Bundesgerichtshof prüft (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Zahlen Kaskoversicherer bei überhöhten Werkstattkosten - Bundesgerichtshof prüft (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Müssen Kaskoversicherer für das sogenannte Werkstattrisiko, also ungerechtfertigte Reparaturkosten einer Werkstatt, gradestehen? Nach vorläufiger Einschätzung des zuständigen 4. Senates des Bundesgerichtshofes (BGH) wohl nicht. Das deutete der Vorsitzende Richter bei der Verhandlung zu dieser Frage am Morgen in Karlsruhe an. 

Im Normalfall verpflichte sich eine Kaskoversicherung je nach Vertragsbedingung zwar dazu, die «erforderlichen Kosten» für die Reparatur zu tragen. Dazu dürften unnötige Arbeiten seitens einer Werkstatt aber nicht zählen, hieß es. Ein Urteil sollte am Nachmittag fallen. (Az. IV ZR 235/25). 

Senat äußert Zweifel

Im vorliegenden Fall klagt eine Frau gegen die Versicherung, bei der sie ihr Fahrzeug vollkaskoversichert hatte. Nach einem Unfall beim Einparken zahlte das Unternehmen zwar die Instandsetzung des Wagens. Es zog neben dem vereinbarten Selbstbehalt aber fast 390 Euro mit der Begründung ab, dass einzelne Arbeitsschritte nicht nötig gewesen seien. Dies hatte auch ein Gutachten einer der beiden Vorinstanzen bestätigt. Die Kosten für die unnötigen Arbeiten seien aber nicht dem Versicherer anzulasten, hatten die Vorinstanzen entschieden. Die Frau zog daraufhin vor den BGH. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im gesetzlichen Haftpflichtrecht trägt nach BGH-Rechtsprechung grundsätzlich der Unfallverursacher beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer das Werkstattrisiko. Damit soll verhindert werden, dass jemand, der nicht schuld an einem Unfall ist, auf solchen Kosten sitzenbleibt. Ob das auch auf das Kaskoversicherungsrecht anwendbar ist - der BGH-Senat ließ daran deutliche Zweifel erkennen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BGH prüft: Zahlt Kaskoversicherer überhöhte Werkstattkosten?
Autoversicherung

BGH prüft: Zahlt Kaskoversicherer überhöhte Werkstattkosten?

Eine Frau klagt gegen ihre Kaskoversicherung: Bleibt sie auf strittigen Reparaturkosten sitzen? Der BGH prüft, wer beim Werkstattrisiko zahlen muss.

09.09.2026

BGH prüft: Zahlt Kaskoversicherer überhöhte Werkstattkosten?
Autoversicherung

BGH prüft: Zahlt Kaskoversicherer überhöhte Werkstattkosten?

Eine Frau klagt gegen ihre Kaskoversicherung: Bleibt sie auf strittigen Reparaturkosten sitzen? Der BGH prüft, wer beim Werkstattrisiko zahlen muss.

08.09.2026

Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer
Versicherer

Rekordgewinn bei HUK-Coburg - Autoversicherung wird teurer

Der deutsche Marktführer im Kfz-Bereich erwartet auch im laufenden Jahr steigende Preise - vor allem, weil teure Ersatzteile die Kosten treiben.

24.03.2026

Verivox: Rekordpreiserhöhungen in der Autoversicherung
Überdurchschnittliche Teuerung

Verivox: Rekordpreiserhöhungen in der Autoversicherung

Der Preisanstieg in der Kfz-Versicherung liegt weit über der Inflationsrate - eine Hauptursache sind die teuren Ersatzteile der Autohersteller.

31.10.2024

Kfz

Kräftige Preiserhöhungen in der Autoversicherung

Die Inflation lässt nach, doch für die Autoversicherung gilt das vorerst nicht. Viele Fahrzeugbesitzer werden unerwünschte Post von ihren Versicherern bekommen.

01.11.2023