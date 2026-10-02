Außenhandel

Unsichere Maschinen aus China: VDMA fordert Importverbote

Maschinen mit Sicherheitsrisiken, Kostennachteile, unfairer Wettbewerb: Die deutschen Maschinenbauer ringen mit unlauterer Konkurrenz aus Drittstaaten. Sie dringen auf scharfe Kontrollen.

Die deutschen Maschinenbauer wehren sich gegen unsichere Importe aus Drittstaaten. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die deutschen Maschinenbauer wehren sich gegen unsichere Importe aus Drittstaaten. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Deutschlands Maschinenbauer fordern eine schärfere Marktüberwachung für Importe aus Drittstaaten, um Lieferungen unsicherer Maschinen nach Europa zu verhindern. Diese gefährdeten einen fairen Wettbewerb und würden europäische Sicherheitsstandards untergraben, kritisierte der Branchenverband VDMA. 

«Hersteller von unsicheren Maschinen aus Drittländern müssen auf eine Schwarze Liste gesetzt werden.» Dies müsse unmittelbar ein Importverbot nach sich ziehen, um die Lieferung solcher Maschinen nach Europa zu unterbinden, ähnlich wie es Länder wie die USA und Indien bereits täten, so der Verband. 

Nach einer aktuellen Befragung unter mehr als 400 Mitgliedsfirmen sehen sich knapp zwei Drittel im Wettbewerb mit Maschinen konfrontiert, die wesentliche Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen - oft aus China, aber auch aus anderen Ländern. Genannt werden unter anderem fehlende Notabschaltungen, mangelhafte Schutzvorrichtungen oder Defizite bei der elektrischen Sicherheit. Mehr als die Hälfte der betroffenen Firmen berichtet von Auftragsverlusten, weil die Konkurrenz durch geringere Sicherheitsstandards Preisvorteile erziele. Zuvor hatte die «Welt am Sonntag» vorab berichtet. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Sicherheit darf kein Wettbewerbsnachteil sein» 

Als Herkunftsland Nummer eins für unsichere Maschinen nennen die befragten Firmen aus knapp 20 Fachzweigen des Maschinen- und Anlagenbaus China (52 Prozent). Es folgen Indien und die Türkei. In 37 Prozent der Fälle ließ sich die Herkunft nicht klar zuordnen. 

«Sicherheit darf kein Wettbewerbsnachteil sein», sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. «Unsere Unternehmen halten europäische Sicherheitsvorschriften ein und stecken erhebliche Ressourcen in sichere Maschinen. Sie dürfen nicht gegenüber Anbietern benachteiligt werden, die gesetzliche Anforderungen missachten und dadurch Kostenvorteile erzielen.» 

Der VDMA fordert neben Importverboten für auffällige Hersteller zudem schärfere Produktkontrollen und eine Marktüberwachung aus einer Hand. «Die Ergebnisse verdeutlichen, dass die bestehenden Strukturen der Marktüberwachung nicht ausreichen, um unsichere Produkte wirksam vom europäischen Markt fernzuhalten». Die Folgen seien auch Sicherheitsrisiken für Beschäftigte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Maschinenbauer im Südwesten exportieren weniger
Im ersten Quartal

Maschinenbauer im Südwesten exportieren weniger

Die Maschinenbauer in Baden-Württemberg bleiben unter Druck. Die Exporte sind weiter rückläufig. Vor allem in einem wichtigen Markt brechen die Ausfuhren ein.

08.06.2026

Deutsche Maschinenbauer streichen 2025 Tausende Jobs
Industrie

Deutsche Maschinenbauer streichen 2025 Tausende Jobs

Wirtschaftskrise, US-Zölle und Konkurrenz aus China: Der Maschinenbau in Deutschland steht unter Druck. Das schlägt sich in der Beschäftigung nieder. Für 2026 sieht es kaum besser aus.

13.02.2026

Maschinenbauer blicken pessimistisch auf die nächsten Monate
Exportorientierte Branche

Maschinenbauer blicken pessimistisch auf die nächsten Monate

Zollkonflikte, China-Konkurrenz und schwächelnde Autoindustrie: Warum viele Maschinenbauer ihre Lage aktuell als «schlecht» einstufen – und was das für Jobs in der Branche bedeuten könnte.

09.10.2025

Maschinenbau will Hilfe gegen unfaire Konkurrenz aus China
Wettbewerbsverzerrung beklagt

Maschinenbau will Hilfe gegen unfaire Konkurrenz aus China

Subventionen und niedrige Produktionskosten in China schaffen aus Sicht deutscher Maschinenbauer unfaire Wettbewerbsbedingungen. Die Politik soll deshalb eingreifen, fordert ihr Branchenverband.

12.06.2025

Konjunktur

Umfrage: Viele Maschinenbauer überdenken China-Strategie

«Was sind die Gründe für die Neubewertung Ihrer China-Strategie?» Das ist eine der Fragen, die der VDMA den 304 Teilnehmern einer Umfrage unter Maschinenbauern stellte.

03.11.2023