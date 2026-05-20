Banken

US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang

Mit einem digitalen Angebot und Lockzinsen wirbt JPMorgan um Sparerinnen und Sparer in Deutschland. Welche Pläne die Großbank für den Ausbau ihrer Digitalbank Chase hat.

Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und «zu einer führenden digitalen Hausbank» für Verbraucher werden. Foto: Julian Degler/dpa
Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und «zu einer führenden digitalen Hausbank» für Verbraucher werden.

Frankfurt/Berlin (dpa) - Auf dem umkämpften Zinsmarkt in Deutschland bekommen Deutschlands Banken weitere Konkurrenz: Die US-Großbank JPMorgan Chase wirbt ab sofort mit ihrer digitalen Privatkundenbank Chase hierzulande um Kundschaft. Erst im Juni 2025 war die spanische Großbank BBVA in Deutschland gestartet und hatte mit einem Zins-Lockangebot für Aufsehen gesorgt.

Der deutsche Markt gilt als attraktives Pflaster: Ende 2025 summierte sich das Geldvermögen der privaten Haushalte hierzulande nach Zahlen der Bundesbank auf den Rekordwert von rund 9.504 Milliarden Euro, mehr als zwei Drittel davon (37,2 Prozent) sind Bargeld und Einlagen wie Tagesgeld.

«Wir haben in Deutschland eine ausgeprägte Sparkultur mit viel
ungenutztem Potenzial», sagt Chase-Deutschlandchef Daniel Llano Manibardo, der zuvor für die Direktbank ING tätig war. Ziel sei, Kundinnen und Kunden dauerhaft ein attraktives Angebot zu bieten - auch nach der Angebotsphase, in der Chase für vier Monate vier Prozent Zinsen fürs Tagesgeld bietet.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wettbewerb um Neukunden

Zur Einordnung: Nach Analyse des Vergleichsportals Verivox zahlen bundesweit aktive Geldhäuser Bestandskunden derzeit im Schnitt 1,32 Prozent Zinsen für Tagesgeld. Für Neukunden gibt es befristet bis zu 3,5 Prozent Zinsen.

«Tagesgeldangebote mit befristeten Neukundenkonditionen sind vor allem für Sparer interessant, die dazu bereit sind, ihr Geld erneut zu einer anderen Bank umzuschichten, wenn die hohen Zinsen nach einigen Monaten auslaufen», sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. «Wer das nicht möchte, sollte beim Zinsvergleich eher auf möglichst attraktive Bestandskundenkonditionen achten.»

Ausbau des Angebots bis Ende 2028

Schrittweise will Chase ihr App-basiertes Angebot für Privatkunden in Deutschland ausbauen und «zu einer führenden digitalen Hausbank» für
Verbraucherinnen und Verbraucher werden. Bis Ende 2028 sollen auch Girokonten, Investment- und Kreditprodukte verfügbar sein. So soll Deutschland für das Institut in Europa der zweite wichtige Markt nach Großbritannien werden, wo Chase den Angaben zufolge seit 2021 bis dato mehr als drei Millionen Kundinnen und Kunden gewonnen hat.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trump verklagt Großbank JPMorgan wegen Kontoschließungen
US-Präsident

Trump verklagt Großbank JPMorgan wegen Kontoschließungen

Nach dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington kündigte die US-Bank JPMorgan Chase im Jahr 2021 Konten von Donald Trump. Der Präsident zieht nun vor Gericht.

22.01.2026

Stabile Sparzinsen - aber meist unterhalb der Inflation
Aussichten für Sparer

Stabile Sparzinsen - aber meist unterhalb der Inflation

Bei den Fest- und Tagesgeldkonditionen dürfte sich auch in den nächsten Monaten wenig tun. Wechselbereite Anleger können bisweilen mehr herausholen. Experten warnen vor unseriösen Angeboten.

25.12.2025

US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang
Banken

US-Großbank JPMorgan geht auf deutschem Markt auf Kundenfang

Nach der spanischen BBVA greift JPMorgan im hiesigen Bankenmarkt an: Mit Berliner Sitz und digitaler Strategie will der Wallstreet-Riese deutsche Sparer gewinnen. Welche Vorteile verspricht die Bank?

04.09.2025

Verbraucher

Nullzinsen für Sparerinnen und Sparer bei vielen Banken

Vor einem Jahr beendeten die Euro-Währungshüter die Zeit von Null- und Negativzinsen im Euroraum. Seither hat die Europäische Zentralbank die Zinsen acht Mal in Folge erhöht.

24.07.2023

Finanzen

Direktbank ING wirbt mit drei Prozent Zinsen um Sparer

Der Wettbewerb um Sparkunden nimmt Fahrt auf. Meist locken Banken Neukunden mit höheren Zinsen als sie diejenigen bekommen, die dort bereits ein Konto haben. Doch auch auf diesem Feld tut sich was.

05.04.2023