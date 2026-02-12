Süßwaren

US-Influencer Shane wird Kreativdirektor bei Katjes

Jake Shane ist durch Tiktok-Videos bekanntgeworden. Nun hat der US-Amerikaner einen neuen Job - bei Katjes. Der Süßwarenkonzern verspricht sich davon vor allem eins.

Jake Shane arbeitet für Katjes. Foto: Katjes/dpa
Emmerich (dpa) - Der US-amerikanische Influencer und Comedian Jake Shane übernimmt den Posten des Chief Creative Officers beim Lakritz- und Fruchtgummihersteller Katjes. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte das Magazin «Forbes» berichtet.

Der 26-jährige Shane soll in der neu geschaffenen Rolle künftig die kreative Ausrichtung der Marke in den USA verantworten. Ziel sei es, Katjes mit einer eigenständigen Handschrift im amerikanischen Markt zu etablieren. Der Markteintritt ist für 2026 geplant.

Shane machte sich in sozialen Medien wie Tiktok und mit seinem Podcast «Therapuss with Jake Shane» einen Namen. Bei Tiktok hat er 3,9 Millionen Follower, bei Instagram 1,6 Millionen. Die Verbindung zwischen ihm und Katjes entstand nach Angaben von Katjes im Jahr 2023. Shane soll demnach selbst den Kontakt mit dem Unternehmen gesucht haben, um eine mögliche Zusammenarbeit auszuloten. 

Shane wird in der Mitteilung von Katjes so zitiert: «Es geht darum, eine Marke, die ich wirklich schätze, einem größeren Publikum näherzubringen – auf eine Art, die glaubwürdig, hochwertig und kulturell anschlussfähig ist.»

