Bild
Konjunktur

US-Wirtschaft wächst um 4,3 Prozent und stärker als erwartet

Volkswirte hatten im Schnitt mit einer deutlich niedrigeren Wachstumsrate gerechnet.

US-Wirtschaft: Stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild) Foto: Keith Srakocic/AP/dpa
US-Wirtschaft: Stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prognose: Deutsche Wirtschaft wächst, aber unter EU-Schnitt
Lage der Wirtschaft in Europa

Prognose: Deutsche Wirtschaft wächst, aber unter EU-Schnitt

Im laufenden Jahr wird Deutschland beim Wirtschaftswachstum zu den Schlusslichtern in der EU zählen. Für 2026 sind die Aussichten nach einer neuen Prognose deutlich besser, es gibt aber Risiken.

17.11.2025

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet
Konjunktur

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

Die Wirtschaft in den USA überrascht mit starken Zuwächsen trotz der hohen Zölle unter Präsident Trump. Allerdings folgt das Wachstum auf ein schwaches erstes Quartal.

25.09.2025

US-Wirtschaftswachstum stärker als erwartet
Weltwirtschaft

US-Wirtschaftswachstum stärker als erwartet

Das Wirtschaftswachstum hat sich in den USA stärker als erwartet beschleunigt. Nun richten sich die Blicke auf die Notenbank Fed.

25.07.2024

Konjunktur

Hessen: Wirtschaft wächst stärker als im Bundesdurchschnitt

Hessens Unternehmen verbuchen insgesamt ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum in Deutschland.

22.09.2023

Statistik

Japans Wirtschaft wächst zu Beginn 2023 stärker als erwartet

Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Tatsächlich fiel er im ersten Quartal des Jahres noch etwas höher aus.

08.06.2023