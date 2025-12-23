Konjunktur US-Wirtschaft wächst um 4,3 Prozent und stärker als erwartet Volkswirte hatten im Schnitt mit einer deutlich niedrigeren Wachstumsrate gerechnet. 23.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Keith Srakocic/AP/dpa US-Wirtschaft: Stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Lage der Wirtschaft in Europa Prognose: Deutsche Wirtschaft wächst, aber unter EU-Schnitt Im laufenden Jahr wird Deutschland beim Wirtschaftswachstum zu den Schlusslichtern in der EU zählen. Für 2026 sind die Aussichten nach einer neuen Prognose deutlich besser, es gibt aber Risiken. 17.11.2025 Konjunktur US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet Die Wirtschaft in den USA überrascht mit starken Zuwächsen trotz der hohen Zölle unter Präsident Trump. Allerdings folgt das Wachstum auf ein schwaches erstes Quartal. 25.09.2025 Weltwirtschaft US-Wirtschaftswachstum stärker als erwartet Das Wirtschaftswachstum hat sich in den USA stärker als erwartet beschleunigt. Nun richten sich die Blicke auf die Notenbank Fed. 25.07.2024 Konjunktur Hessen: Wirtschaft wächst stärker als im Bundesdurchschnitt Hessens Unternehmen verbuchen insgesamt ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum in Deutschland. 22.09.2023 Statistik Japans Wirtschaft wächst zu Beginn 2023 stärker als erwartet Volkswirte hatten mit einem BIP-Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Tatsächlich fiel er im ersten Quartal des Jahres noch etwas höher aus. 08.06.2023