Handelskonflikt

USA und China starten neue Handelsgespräche in Paris

Vertreter beider Länder beraten über Zölle und andere Streitpunkte im Handelskonflikt. Die Gespräche gelten als Vorbereitung für den erwarteten Besuch von Donald Trump in Peking.

Die sechste Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat begonnen. Sie findet in Paris am Sitz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) statt. Foto: Wu Huiwo/XinHua/dpa
Die sechste Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China hat begonnen. Sie findet in Paris am Sitz der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) statt.

Paris (dpa) - Vertreter der USA und Chinas haben in Paris eine neue Runde von Handelsgesprächen begonnen. Der Beginn der Konsultationen wurde von der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua bestätigt. Das Treffen gilt als Vorbereitung für ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem für Ende März geplanten Besuch Trumps in China. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die chinesische Delegation wird von Vizepremier He Lifeng angeführt, einem engen Wirtschaftsberater von Xi. Die US-Seite wird von Finanzminister Scott Bessent und dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer geführt. 

Neue Zoll-Drohung aus Washington 

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund weiterhin angespannter Handelsbeziehungen statt. Washington hatte in dieser Woche neue Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten in wichtigen Industrien angekündigt. Die Maßnahmen richten sich gegen zahlreiche Handelspartner, darunter auch China und die Europäische Union. China wies die Vorwürfe zurück und behielt sich Gegenmaßnahmen vor. 

Zugleich sandte Peking aber auch versöhnliche Signale. In einem Kommentar der Parteizeitung «Volkszeitung», hieß es, die neue Runde der Handelsgespräche solle «ein guter Start für eine positive wirtschaftliche Interaktion zwischen China und den USA in diesem Jahr» sein. 

Waffenstillstand nach Treffen in Südkorea 

Es ist bereits die sechste Gesprächsrunde zum Handelskonflikt seit Beginn der zweiten Amtszeit von Trump. Washington hatte im vergangenen Jahr zusätzliche Zölle auf chinesische Waren verhängt. Peking reagierte mit eigenen Strafzöllen sowie Exportbeschränkungen für wichtige Rohstoffe, darunter kritische Mineralien. 

Zwischenzeitlich hatten beide Seiten einen Teil der Maßnahmen zurückgenommen, nachdem sie sich bei einem direkten Treffen von Trump und Xi im vergangenen Herbst in Südkorea auf eine Art Waffenstillstand verständigt hatten. 

Trotz dieser Entspannung bleiben zahlreiche Konfliktpunkte bestehen. Dazu zählen neben Zöllen auch Fragen der Industriepolitik, staatlicher Subventionen, Technologiekontrollen sowie gegenseitiger Marktzugänge. Unklar war zunächst, ob bei den Gesprächen auch der Krieg im Iran eine Rolle spielen würde. China bezieht einen erheblichen Teil seines Öls aus dem Nahen Osten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China
Handelsgespräche

Zölle, TikTok: Vorläufige Einigung zwischen USA und China

Können Donald Trump und Xi Jinping den Zollstreit beilegen? Kurz vor einem geplanten Treffen der beiden Staatschefs sind die Chancen auf eine Einigung gestiegen.

26.10.2025

China bestätigt Handelsgespräche mit USA in Malaysia
Zollstreit

China bestätigt Handelsgespräche mit USA in Malaysia

China und die USA treffen sich erneut – diesmal in Malaysia. Drohen neue Zölle oder bahnt sich ein Durchbruch im Handelsstreit an? Trump gibt sich zuversichtlich.

23.10.2025

Fortsetzung im Zollstreit: USA und China sprechen in Spanien
Handelskonflikt

Fortsetzung im Zollstreit: USA und China sprechen in Spanien

Wieder Verhandlungen, diesmal in Madrid: Die USA und China wollen erneut über Zölle sprechen. Diesmal steht auch eine Social-Media-App auf der Agenda.

12.09.2025

China bestätigt kommende Handelsgespräche mit USA
Handelskonflikt

China bestätigt kommende Handelsgespräche mit USA

Zuletzt hatten China und die USA in der Schweiz eine vorübergehende Pause im Zollstreit vereinbart. Doch die Liste der Probleme ist noch lang. Nun sollen weitere Gespräche neuen Schwung bringen.

07.06.2025

Neue US-Handelsgespräche mit China am Montag
Handelskonflikt

Neue US-Handelsgespräche mit China am Montag

Im Zollkonflikt der beiden größten weltgrößten Volkswirtschaften soll es schon in Kürze neue Gespräche geben. Anstatt in der Schweiz soll das Treffen dieses Mal in Großbritannien stattfinden.

06.06.2025