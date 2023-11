VCD: Deutschlandticket macht noch keine Verkehrswende

Berlin (dpa) - Der ökologische Verkehrsclub Deutschland hat der Ampel-Koalition eine durchwachsene Halbzeitbilanz ausgestellt. SPD, Grüne und FDP seien mit dem Ziel angetreten, für einen Aufbruch in der Verkehrspolitik zu sorgen - das habe die Bundesregierung bis jetzt aber nur ansatzweise geschafft, sagte die VCD-Bundesvorsitzende Kerstin Haarmann laut Mitteilung. Die Widersprüche in der Koalition seien zu groß.

Beim Klimaschutz im Verkehr kommt Deutschland laut dem VCD nicht voran. «Das zweite Jahr in Folge steigen die Emissionen im Verkehr und überschreiten die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes. Doch statt Verkehrsminister Wissing in die Pflicht zu nehmen, streicht die Ampel die Sektorziele und entlässt den Minister aus der Verantwortung», kritisierte der Verband. Wissings Klimaschutz-Sofortprogramm kritisierte der VCD als «unambitioniert und ineffektiv». Durch sein Festhalten an Verbrennermotoren und E-Fuels «drohen bei der EU-Lastenteilung Strafzahlungen in Milliardenhöhe», sagte Haarmann.