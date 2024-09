Verbände: Deutschlandticket nicht teurer machen

Berlin (dpa) - Die mögliche Preiserhöhung beim Deutschlandticket stößt bei einem Bündnis aus Sozial- und Umweltverbänden, Gewerkschaften und der evangelischen Kirche auf Ablehnung. «Das Deutschlandticket darf nicht zu einer kurzen Episode in der Geschichte unseres Landes werden. Es muss dauerhaft und preisstabil etabliert werden», teilte das Bündnis Sozialverträgliche Mobilität vor der Preis-Entscheidung an diesem Montag mit. «Bezahlbare und nachhaltige Mobilität gehört zur Daseinsvorsorge. Diese darf nicht an Stadt-, Kreis- oder Ländergrenzen enden», hieß es.