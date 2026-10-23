Stockende Tarifrunde

Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks bei privaten Banken auf

Die Gewerkschaft will deutlich mehr Geld für Banker und die Möglichkeit, Gehaltsbestandteile in bis zu 20 zusätzliche freie Tage umzuwandeln. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Nun eskaliert der Streit.

Banken-Skyline in Frankfurt: Verdi will mehr Geld für Beschäftigte privater Banken (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Banken-Skyline in Frankfurt: Verdi will mehr Geld für Beschäftigte privater Banken (Archivbild)

Berlin (dpa) - In den Tarifverhandlungen für rund 150.000 Beschäftigte bei privaten Banken ruft Verdi zu ersten bundesweiten Warnstreiks auf. Damit erhöhe man den Druck vor der zweiten Runde am 2. November, nachdem die Arbeitgeber zum Auftakt Anfang Oktober kein Angebot vorgelegt hatten, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit.

«Bei den Gewinnen wird geliefert, beim Gehalt bleiben die Banken ihren Beschäftigten ein Angebot schuldig», sagte Verhandlungsführer Jan Duscheck. «Wer aber täglich zum Erfolg der Branche beiträgt, erwartet zu Recht eine faire Beteiligung.» In Hamburg etwa ruft die Gewerkschaft am Montag zu ganztägigen Warnstreiks auf, unter anderem in den Filialen von Deutsche Bank, Unicredit und Commerzbank. Weitere Aktionen in der kommenden Woche sollen regional bekanntgegeben werden.

Die Arbeitgeber lehnten die Forderungen als überhöht ab. Man erwarte, dass der Warnstreik überschaubar bleibe und «keine spürbaren Auswirkungen im Bankenbetrieb» habe, sagte Carsten Rogge-Strang, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands AGV Banken, der Nachrichtenagentur dpa. Ob man ein Gehaltsangebot vorlege, hänge auch von der Verhandlungsbereitschaft von Verdi ab. Der Katalog der Forderungen müsse deutlich «verschlankt werden». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sechs Prozent mehr Geld gefordert

Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt sowie monatlich 300 Euro mehr für Nachwuchskräfte bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Gehaltssteigerungen sollen auch auf übertariflich und außertariflich bezahlte Beschäftigte übertragen werden, so die Gewerkschaft, die auf hohe Gewinne der Bankenbranche und gestiegene Lebenshaltungskosten verweist. Die Arbeitgeber hätten es in der Hand, mit einem ernsthaften Angebot den Weg für einen guten Tarifabschluss freizumachen.

Zum Gesprächsauftakt im Oktober hatten die Arbeitgeber einige Forderungen pauschal abgelehnt. Man sei nicht bereit, über verschärfte Kündigungsschutzregeln zu verhandeln. Auch für Transformationsprozesse bräuchten die Unternehmen keine tarifliche Nachhilfe.

Verdi will neben Gehaltserhöhungen den Einsatz Künstlicher Intelligenz regeln und fordert verbindliche Vereinbarungen zu Beschäftigungsschutz, Personalplanung und Qualifizierung. Zudem sollten Beschäftigte die Möglichkeit erhalten, Gehaltsbestandteile in bis zu 20 zusätzliche freie Tage pro Jahr umzuwandeln. Auch das lehnen die Arbeitgeber ab. Die Forderung entspreche einer Arbeitszeitverkürzung von fast 10 Prozent und führe «jede seriöse Personalplanung ad absurdum».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs Seehäfen auf
Tarife

Verdi ruft zu Warnstreiks an sechs Seehäfen auf

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit dem Arbeitgeberverband ZDS über die Löhne der Hafenarbeiter. Das jüngste Angebot der Arbeitgeber stieß auf Ablehnung unter den Beschäftigten.

17.08.2026

Tarifverhandlungen

Banken-Tarifrunde: Verdi fordert Angebot der Arbeitgeber

Eine Hängepartie wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften vermeiden. Noch gibt es aber keine Bewegung in den Tarifverhandlungen. Haben erste Warnstreiks bei Privatbanken etwas bewirkt?

16.06.2024

Tarife

Arbeitgeber dämpfen Erwartungen vor Tarifrunde für Banken

Nächste Woche beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Privatbanken in Deutschland. Es geht es vor allem um mehr Geld - aber die Gewerkschaften haben noch weitere Forderungen.

31.05.2024

Tarifkonflikt

Verdi: Erneuter Warnstreik der privaten Busfahrer

Die Schlichtung ist bereits vereinbart. Doch zuvor will die Gewerkschaft noch einmal ihren Forderungen Nachdruck verleihen.

26.05.2024

Verdi ruft zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe auf
Tarifstreit

Verdi ruft zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe auf

25.05.2023