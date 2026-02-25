Heizungsgesetz

Verivox: Biogas aktuell 25 Prozent teurer als herkömmliches

Mehr Klimaschutz beim Heizen – das will die Koalition durch Biobrennstoffe erreichen. Was das für Verbraucher bedeuten könnte, hat ein Vergleichsportal errechnet.

Wer mit Biogas heizt, muss laut Verivox tiefer in die Tasche greifen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wer mit Biogas heizt, muss laut Verivox tiefer in die Tasche greifen. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Das von der schwarz-roten Koalition fürs Heizen ins Spiel gebrachte Biogas ist für Verbraucher aktuell deutlich teurer als herkömmliches Erdgas. Laut Vergleichsportal Verivox liegt der Durchschnittspreis dieser Gastarife derzeit rund 25 Prozent über denen von Gas ohne Bioanteil. Auf die Bewohner eines Einfamilienhauses mit Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnten damit nach Verivox-Rechnung Mehrkosten von rund 492 Euro zukommen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Union und SPD wollen, dass neu eingebaute Gasheizungen ab 2029 mit einem Biomethananteil von mindestens 10 Prozent betrieben werden. Dafür gibt es laut Verivox derzeit 164 Tarife von 124 Gasversorgern. Im Schnitt kosteten sie etwa 12,4 Cent pro Kilowattstunde (brutto inklusive Grundpreis). Die Preisspanne liege zwischen 10 und 16 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Haushaltspreis für herkömmliches Erdgas liege dagegen bei rund 9,94 Cent pro Kilowattstunde. 

«Wer bei einer neuen Heizungsanlage auf eine reine Gasheizung mit Biogas-Anteil setzt, muss mit höheren Brennstoffkosten rechnen», erklärte Verivox. «Wer stattdessen eine Wärmepumpe einbaut, hat zwar höhere Anschaffungskosten, spart aber bei den Energiekosten.» Welche Heizung sich in welchem Zeitraum rechne, hänge von baulichen Gegebenheiten ab. Dafür rät Verivox zu einer Energieberatung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verbraucher müssen sich auf höhere Heizkosten einstellen
Energiepreise

Verbraucher müssen sich auf höhere Heizkosten einstellen

Die Heizung dürfte in vielen Haushalten bald zum letzten Mal laufen. Verbände ziehen eine erste Bilanz. Was das für Verbraucher bedeutet.

21.04.2025

Vergleichsportal: Heizsaison für Kunden günstiger
Energie

Vergleichsportal: Heizsaison für Kunden günstiger

Wer in diesen Tagen auf die jüngste Heizkostenabrechnung wartet, kann aufatmen: So teuer wie in der Wintersaison 2022/23 dürfte es nicht werden. Im Zehnjahresvergleich sieht das anders aus.

31.03.2024

Verbraucher zahlen mehr für Energie als Anfang 2021
Studie

Verbraucher zahlen mehr für Energie als Anfang 2021

Die Corona-Pandemie, Lieferengpässe und der Krieg in der Ukraine haben unter anderem zu höheren Energiepreisen geführt. Eine Analyse von Verifox zeigt wie sich die Preise seit 2021 entwickelt haben.

25.02.2024

Verbraucher

Heizungsgesetz: Modernisierungsumlage und Förderung

Die Ampel strebt an, dass das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet wird. Das sind die Details.

27.06.2023

Verbraucher

Tanken und Heizen wird günstiger

Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine liegen die Spritpreise im Monatsdurchschnitt wieder unter dem Vorjahreszeitraum. Auch Heizen ist günstiger geworden - aus unterschiedlichen Gründen.

01.04.2023