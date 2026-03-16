Energiekosten

Verivox: Gaspreise für Neukunden um 15 Prozent gestiegen

Der Iran-Krieg lässt die Großhandelspreise für Erdgas steigen. Die günstigsten Verträge kosten jetzt im Schnitt 9,4 Cent pro Kilowattstunde – 1,2 Cent mehr als noch im Februar.

Innerhalb weniger Tage hat sich Erdgas laut Verivox bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Innerhalb weniger Tage hat sich Erdgas laut Verivox bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa) - Die günstigsten Gaspreise für Neukunden haben infolge des Iran-Krieges laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox deutlich zugelegt. Grund seien die stark gestiegenen Großhandelspreise für Erdgas, berichtete das Portal. Innerhalb weniger Tage habe sich Erdgas bei neu abgeschlossenen Verträgen um 1,2 Cent pro Kilowattstunde verteuert. «Das entspricht einem Anstieg von rund 15 Prozent», sagte ein Sprecher. 

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Laut Verivox zahlte ein Haushalt mit einem Gas-Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) im Februar 2026 im bundesweiten Durchschnitt im günstigsten Gastarif mit zwölfmonatiger Preisgarantie noch rund 8,2 Cent pro kWh. Aktuell liege das günstigste Angebot im Bundesschnitt bei rund 9,4 Cent je Kilowattstunde.

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