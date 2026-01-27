Erneuerbare Energien

Viel weniger neue Solaranlagen auf deutschen Dächern

In den letzten beiden Jahren hat sich der Zubau fast halbiert. Ein breites Bündnis aus 13 Verbänden warnt davor, die Förderung zu kürzen, wie von Wirtschaftsministerin Reiche geplant.

2025 sind nur noch etwas mehr als halb so viele neue Photovoltaikanlagen auf Dächern installiert worden, wie 2023. (Symbolbild) Foto: Rainer Jensen/dpa
2025 sind nur noch etwas mehr als halb so viele neue Photovoltaikanlagen auf Dächern installiert worden, wie 2023. (Symbolbild)

Berlin/Bonn (dpa) - Der Solarausbau auf deutschen Dächern stockt. 2025 sind nur noch etwas mehr als halb so viele neue Anlagen installiert worden, wie noch zwei Jahre zuvor, wie eine Hochrechnung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) zeigt, die der dpa vorab vorliegt. «In einer derartigen Marktlage wäre eine weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen zwangsläufig Gift», warnt Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Zusammen mit zwölf weiteren Verbänden - vom Verbraucherzentrale Bundesverband bis zum Bundesverband Mittelständische Wirtschaft - warnt er daher vor tiefen Einschnitten bei der Förderung, wie sie für 2026 im Raum stehen.

Konkret geht der BSW-Solar davon aus, dass 2025 etwa 453.800 neue Dach-Solaranlagen im Heimsegment bis 30 Kilowatt Leistung in Betrieb genommen wurden. Basis dafür sind Zahlen aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, ergänzt um zu erwartende Nachmeldungen. Die Zahl klingt hoch, ist aber um 29 Prozent niedriger als 2024. Dabei war der Wert schon damals deutlich rückläufig. Vergleicht man mit den 793.800 Anlagen aus dem Jahr 2023 ergibt sich ein Einbruch um 43 Prozent binnen zwei Jahren.

Leistung sinkt um gut ein Drittel

Bei der neu installierten Leistung im Heimbereich ist der Rückgang nicht ganz so deutlich. Hier geht der BSW-Solar für 2025 von 5,15 Gigawatt Maximalleistung (Gigawatt Peak) aus. Im Vergleich zu 2024 ist das ein Rückgang um 25 Prozent - zu 2023 um gut 35 Prozent.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will neue, kleine Solaranlagen künftig nicht mehr staatlich fördern. Beschlossen ist das in der Koalition noch nicht. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will neue, kleine Solaranlagen künftig nicht mehr staatlich fördern. Beschlossen ist das in der Koalition noch nicht. (Symbolbild)

Das ist allerdings nur ein Teil der neu gebauten Solarflächen. Alles in allem - also beispielsweise inklusive Freiflächenanlagen geht der Verband von 17,5 Gigawatt neu gebauter Leistung aus. Das ist weniger als die rund 20 Gigawatt die laut Körnig in den kommenden fünf Jahren im Schnitt gebraucht werden, um das Ausbauziele aus dem EEG-Gesetz von 215 Gigawatt zu erreichen. Stand Ende 2025 gibt es laut Verband rund 118 Gigawatt installierte Maximalleistung, 43,7 Gigawatt davon auf Dächern im Heimbereich.

Verbände gegen Einschnitte

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will neue, kleine Solaranlagen künftig nicht mehr staatlich fördern, weil sie sich für die Verbraucher auch ohne Unterstützung rechneten. Beschlossen ist das aber in der Koalition noch nicht.

Körnig widerspricht zudem: Von einer Überförderung der Dachanlagen könne keine Rede sein, betont er. «Das belegt eine seit zwei Jahren rückgängige PV-Nachfrage in Deutschlands Eigenheimsiedlungen. Anstelle weiterer Fördereinschnitte braucht es politischen Rückenwind und verlässliche Rahmenbedingungen.»

In diese Kerbe schlägt auch der Appell der Verbände: «Ohne 
einen attraktiven Förderrahmen dürfte sich der Photovoltaik-Zubau im Eigenheimsegment mehr als halbieren», befürchten sie. Im Mehrfamilienhaus-Bereich gehen sie von einer Stagnation «auf zu niedrigem Niveau» aus. «Dies würde die Klimaziele gefährden und die Abhängigkeit von teuren fossilen Energieträgern verlängern.» Konkret fordern sie daher unter anderem, die Ausbauziele bei erneuerbaren Energien beizubehalten und bei der Förderung keine größeren Einschnitte vorzunehmen, sondern nur nachzujustieren.

Auch bei Balkonkraftwerken stagniert der Neubau

Für die beliebten Balkonkraftwerke spielt die Förderung zwar keine Rolle, auch bei ihnen zeigt sich 2025 aber eine Verschlechterung. Nach extremen Wachstumszahlen seit Ausbruch des Ukrainekrieges stagniert das Wachstum. Für 2025 geht der BSW-Solar von einem Zubau von 436.100 Anlagen aus. Das ist minimal weniger als 2024.

Die Anlagen sind zwar bei Verbrauchern beliebt, weil sie billig und leicht zu installieren sind und sich relativ schnell amortisieren können, für die Energiewende spielen sie aber nur eine begrenzte Rolle. Die gut 1,2 Millionen inzwischen existierenden Steckersolaranlagen komme zusammen auf 1,2 Gigawatt Maximalleistung. Der Zubau 2025 lag bei einem guten halben Gigawatt.

Solar-Ausbau in Baden-Württemberg geht leicht zurück
Solarenergie

Solar-Ausbau in Baden-Württemberg geht leicht zurück

Weniger neue Solaranlagen auf Dächern, mehr auf Freiflächen: Warum der Solar-Ausbau im Südwesten 2025 ins Stocken gerät und welche Pläne für die Förderung auf Kritik stoßen.

08.01.2026

Weniger neue Solaranlagen
Erneuerbare Energien

Weniger neue Solaranlagen

Zuletzt haben sich sehr viel weniger Menschen eine Solaranlage auf oder an ihr Haus bauen lassen. Auch der Boom der Balkonkraftwerke scheint zu schwächeln. Nur eine Anlagenform legt kräftig zu.

08.11.2025

Solar-Ausbau bis 2030: Die Hälfte ist geschafft
Rekord bei Sonnenstrom

Solar-Ausbau bis 2030: Die Hälfte ist geschafft

Millionen Anlagen auf Dächern und Feldern produzieren Sonnenstrom für Verbraucher. Doch das Wachstum verliert an Schwung und am Markt dominiert China, während hiesige Firmen in die Pleite rutschen.

04.07.2025

Ende des Booms? Chinas Solarausbau 2025 langsamer erwartet
Erneuerbare Energie

Ende des Booms? Chinas Solarausbau 2025 langsamer erwartet

In den vergangenen Jahren kannte Chinas Ausbau bei Solaranlagen kein Halten. Doch ein Branchen-Verband geht mit gedämpften Erwartungen in dieses Jahr. Woran liegt das?

27.02.2025

Energie

Bund will weniger Bürokratie-Hürden für Solarstrom

Auf deutschen Dächern sind immer mehr Solaranlagen zu sehen. Da geht noch mehr, meint die Bundesregierung. Sie will bürokratische Hürden für Module auf Dächern, Balkonen und auf Feldern und Mooren abbauen.

16.08.2023