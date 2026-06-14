Raumfahrt

Vierter Anlauf zum zweiten Testflug deutscher Rakete

Das bayerische Start-up Isar Aerospace will es Elon Musk nachtun und eine Rakete ins Weltall befördern. Der zweite Testflug musste bislang dreimal verschoben werden. Nun soll es klappen.

Ein Archivbild der Startvorbereitungen im Januar. (Handout) Foto: -/Isar Aerospace/dpa
Ein Archivbild der Startvorbereitungen im Januar. (Handout)

Andøya (dpa) - Nach monatelangen Verzögerungen will das bayerische Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace seine Rakete zum zweiten Testflug abheben lassen. Das Zeitfenster für den Start vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya auf der gleichnamigen Insel öffnet sich an diesem Montagabend, wie das in Ottobrunn bei München ansässige Unternehmen mitteilte. Die «Spectrum» genannte Rakete soll nach der Serienreife Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen befördern. Isar Aerospace hatte sich zum Ziel gesetzt, die Rakete schneller für die kommerzielle Raumfahrt tauglich zu machen als das von US-Milliardär Elon Musk kontrollierte Unternehmen Space X, welches vier Testflüge benötigt hatte.

Die Hindernisse bisher: technische Probleme und ein Fischer

Die Spectrum-Rakete war im Frühjahr vergangenen Jahres zu ihrem ersten Testflug gestartet und nach 30 Sekunden ins Meer gestürzt. Der zweite Start war ursprünglich für Januar geplant, wurde jedoch wegen eines defekten Ventils verschoben. Im März kam ein norwegischer Fischer dazwischen, der mit seinem Boot die Sicherheitszone vor der Insel nicht rechtzeitig verlassen hatte. Ein dritter Anlauf im April wurde wegen eines lecken Druckbehälters verschoben. Für den neuerlichen Versuch hat die Rakete wieder fünf Minisatelliten und ein wissenschaftliches Experiment an Bord. 

Derzeit werden europäische Satelliten zum Großteil von SpaceX ins All befördert, da es keine vergleichbare Rakete aus heimischer Produktion gibt. Isar Aerospace will die technologische Abhängigkeit von den USA in dieser Hinsicht verringern und plant die Produktion von bis zu 40 Raketen im Jahr.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neuer Testlauf: Deutsche Rakete soll auf Umlaufbahn
Europäische Raumfahrt

Neuer Testlauf: Deutsche Rakete soll auf Umlaufbahn

Europas Raumfahrtindustrie will selbstständiger werden. Der zweite Testflug der deutschen «Spectrum»-Rakete soll am Donnerstag stattfinden - es wäre ein großer Schritt.

09.04.2026

Zweiter Testflug der Isar-Aerospace Rakete abgebrochen
Noch am Boden

Zweiter Testflug der Isar-Aerospace Rakete abgebrochen

Die Not in Europas Raumfahrtindustrie ist groß. Der bayerische Raketenhersteller Isar Aerospace ist bis 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

25.03.2026

Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug
Technisches Problem

Isar Aerospace verschiebt zweiten Raketen-Testflug

Der bayerische Raketenhersteller Isar Aerospace ist kein Start-up wie jedes andere: Erfolg oder Misserfolg sind ein Prüfstein für die Frage, ob Europa eigenständig im Weltraum agieren kann.

21.01.2026

Raketenbauer Isar Aerospace bekommt EU-Aufträge
Raumfahrt

Raketenbauer Isar Aerospace bekommt EU-Aufträge

Europa ist wegen jahrelanger Verzögerungen bei der Entwicklung der Trägerrakete Ariane 6 kaum in der Lage, Satelliten ins All zu schießen. Eine Chance für das deutsche Start-up Isar Aerospace.

27.08.2025

Vor Isar Aerospace-Testflug: «Die Rakete darf explodieren»
Raumfahrt

Vor Isar Aerospace-Testflug: «Die Rakete darf explodieren»

Am Montag könnte die erste komplette Rakete des bayerischen Start-ups Isar Aerospace abheben. Dabei geht es vor allem um das Sammeln von Erfahrung, doch schon der nächste Flug soll ins All.

21.03.2025