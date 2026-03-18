Digitales Bezahlen

Visa testet gemeinsam mit Banken Bezahlen per KI-Agent

Visa startet mit Banken einen Test: KI-Agenten kaufen im Auftrag der Nutzer ein. Was das für den Alltag beim Bezahlen bedeuten kann.

Wenn die KI für uns Einkaufen geht: Agentic Commerce hat aus Sicht von Experten großes Potenzial. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Wenn die KI für uns Einkaufen geht: Agentic Commerce hat aus Sicht von Experten großes Potenzial. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Einkaufen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz: Der Kreditkartenanbieter Visa will mit Banken und Händlern die Abwicklung von Zahlungen, die durch KI‑Agenten initiiert werden, unter realistischen Bedingungen testen. Im ersten Schritt seien unter anderem Commerzbank und DZ Bank dabei, teilte Visa in Frankfurt mit.

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Sogenannter Agentischer Handel wird nach Einschätzung der Partner maßgeblich verändern, wie Menschen bezahlen. Dabei recherchieren KI-Agenten im Namen von Verbrauchern oder Unternehmen, verhandeln und schließen Käufe ab, oft ohne direkte menschliche Intervention.

«Im Unternehmen der Zukunft könnten verschiedene Agenten bis zu einer festgelegten Rechnungshöhe eigenständig Büromaterial einkaufen, Ausschreibungen anstoßen und Preisverhandlungen übernehmen», schrieb der Leiter Firmenkunden von Visa Zentraleuropa, Oliver Scharf, im Januar in einem Gastbeitrag für das «Handelsblatt».

Weltweites Angebot wird schrittweise eingeführt

Visa will sein Programm «Visa Agentic Ready» nach dem Start in Europa schrittweise weltweit einführen. In der ersten Phase liege der Schwerpunkt darauf zu validieren, dass von KI-Agenten initiierte Zahlungen in realen Umgebungen von kartenausgebenden Banken sicher und im großen Maßstab funktionierten, erläuterte das Unternehmen.

«Mit zunehmender Automatisierung des Einkaufserlebnisses stellt dieser Ansatz sicher, dass KI‑Agenten im Auftrag der Menschen handeln können – bei voller Kontrolle durch die Nutzerinnen und Nutzer», schreibt Visa.

Traditionelle Zahlungsabwickler wie die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard stehen in einem neuen Wettbewerb mit Start-ups wie Stripe, die sich ebenfalls um das Thema Einkaufen mit KI kümmern.

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