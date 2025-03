Visa will sekundenschnelles Bezahlen sicherer machen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Kreditkartenanbieter Visa will Banken in Deutschland dabei helfen, möglichen Betrug bei sekundenschnellen Überweisungen zu erkennen. «Wir investieren in den Schutz des deutschen Zahlungsverkehrs und machen unsere KI-gestützte Betrugsprävention auch für Echtzeitüberweisungen zugänglich», kündigte Visa-Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel in Frankfurt an. Bis Ende 2025 soll das Angebot für Banken hierzulande verfügbar sein.