Autoindustrie

Volkswagen verkauft erneut weniger Autos

VW verkauft zunehmend weniger Autos. Insbesondere in China muss der Konzern deutliche Rückgänge hinnehmen.

Neuwagen von Volkswagen stehen in Wolfsburg. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Neuwagen von Volkswagen stehen in Wolfsburg. (Symbolbild)

Wolfsburg (dpa) - Der Absatzrückgang beim Autobauer Volkswagen hat sich im dritten Quartal weiter beschleunigt. Weltweit wurden von Juli bis September rund 1,89 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken an Kunden ausgeliefert - und damit 14,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilten. Mit 38,5 Prozent fiel das Minus in China besonders hoch aus. VW hat damit von Januar bis September gut sechs Millionen Autos verkauft. Das sind 9,0 Prozent oder rund 600.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.

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