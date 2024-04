Von der Leyen: EU muss Gang höherschalten

Berlin (dpa) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält mehr Anstrengungen für nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen zu stärken. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin nach einem Gespräch mit dem Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: «Wir sind immer noch der Wirtschaftsraum, der weltweit am meisten exportiert. Aber ich sage auch ganz klar, wir müssen einen Gang höherschalten, um das Erreichte zu sichern und vorne zu bleiben. Wir müssen schneller, digitaler, sauberer werden.»

Von der Leyen nannte als ein Thema weniger Bürokratie. Das Entrümpeln von EU-Vorschriften mache Fortschritte. So sollten Berichtspflichten für Unternehmen verringert werden. Erste Schritte seien getan. Weitere müssten folgen. Von der Leyen ist bei der Europawahl im Juni Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei und strebt eine weitere Amtszeit als Kommissionspräsidentin an.

Von der Leyen will EU-Kommissionspräsidentin bleiben

Zweite Amtszeit in Brüssel

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte: «In den zurückliegenden Jahren hat Europa es den Unternehmern mit einer teils überkomplexen Regulierung schwer gemacht. Das sollten wir ändern.» Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit müsse in Europa wieder ganz oben auf die Agenda. «Wir müssen schneller werden, wir müssen digitaler werden und wir müssen auch einfacher werden.»

Europa sei eine große Chance und eine Stütze für die Wirtschaft. «Nur wenn auch in Europa die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann es auch wieder zu einer Wachstums-Lokomotive werden», sagte Dulger mit Blick auch auf die aktuelle Wachstumsschwäche in Deutschland. Die EU müsse zudem den Weg verlassen, auf dem sie tiefer und tiefer in die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten eingreife.