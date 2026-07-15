Spezialschiff mit Startrampe

Von der Nordsee ins All? Wie es um die Raketen-Rampe steht

Spezialisten tüfteln an einem Schiff, von dem aus Mini-Raketen ins All geschickt werden sollen. Doch wo soll die Plattform festmachen? Neben der Nordsee sind nun weitere Standorte im Gespräch.

OHB-Chef Marco Fuchs glaubt fest an einen Raketenstart von einem Spezialschiff. (Archivfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa
OHB-Chef Marco Fuchs glaubt fest an einen Raketenstart von einem Spezialschiff. (Archivfoto)

Bremen (dpa) - Die Pläne für einen Raketenstart von einer schwimmenden Plattform weiten sich aus. Neben der Nordsee seien weitere mögliche Standorte für den Start im Gespräch, sagte Marco Fuchs, Chef des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB. «Da ist sicherlich der ganze Atlantik im Blick.» Denkbar sei auch ein Start in Äquatornähe.

OHB war Teil des Konsortiums German Offshore Spaceport Alliance (Gosa), dem mehrere Bremer Firmen angehörten. Die Gosa hatte das Ziel, eine Kleinrakete von See aus zu starten. Die Unternehmen tüftelten dafür an einer schwimmenden Startplattform, also einem Spezialschiff mit Startrampe. Inzwischen löste sich der Zusammenschluss auf, die ehemaligen Partner wollen das Projekt aber weiterhin unterstützen.

Warum der Start schon mehrfach verschoben wurde

Geplant war eine sogenannte suborbitale Demo-Mission. Suborbital bedeutet, dass die Erdumlaufbahn nicht erreicht wird. Heimathafen des Schiffs sollte ursprünglich Bremerhaven sein. Der Startpunkt für die Rakete sollte sich im sogenannten Entenschnabel der Ausschließlichen Deutschen Wirtschaftszone befinden, in der Deutschland noch bestimmte Hoheitsrechte hat.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Doch der Raketenstart musste in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Zuletzt sollen Unterlagen von Behörden gefehlt haben. Technisch sei ein Start längst möglich, versicherte OHB.

Wann der Start nachgeholt werden soll, bleibt offen. OHB-Chef Fuchs glaubt aber weiter fest an das Projekt. «Ich bin sicher, dass das auch in die Tat umgesetzt wird.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Isar Aerospace verschiebt Raketenstart zum vierten Mal
Am Boden geblieben

Isar Aerospace verschiebt Raketenstart zum vierten Mal

Die Rakete will nicht abheben: Das bayerische Raumfahrt-Start-Up Isar Aerospace kämpft zum wiederholten Mal mit technischen Problemen.

15.06.2026

Wohin will «Ruby»? Schiff mit Ammoniumnitrat in Nordsee
Schifffahrt

Wohin will «Ruby»? Schiff mit Ammoniumnitrat in Nordsee

Als Zielort gilt Litauen, aber dort ist der Frachter «Ruby» unerwünscht. Anrainer beobachten die Fahrt mit Sorge. Ein Experte hat einen Verdacht.

22.09.2024

Militär

Problem mit Rakete auf Schiff in Dänemark wieder behoben

Nach einem technischen Problem mit einem Raketenwerfer auf einem Militärschiff in Dänemark gibt das Verteidigungsministerium Entwarnung.

05.04.2024

Energieversorgung

Spezialschiff für LNG-Terminal vor Rügen eingetroffen

Ein schwimmendes LNG-Terminal erreicht die deutsche Ostseeküste. Es soll vor Rügen Gas anlanden. Ist die Anlage für eine sichere Energieversorgung wirklich nötig?

24.02.2024

Unfälle

Experten bereiten Abschleppen von Frachter vor

Seit Tagen brennt der Autofrachter «Fremantle Highway» vor der niederländischen Küste. Nun wird das Feuer schwächer, und das Schiff kann verlegt werden. Doch das ist ein gefährliches Manöver.

29.07.2023