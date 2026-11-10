Verluste

VW-Dachholding Porsche SE rutscht in die roten Zahlen

Die Autobranche schwächelt. Das spürt auch die VW-Eigentümerholding. Maßnahmen zur Lösung der Probleme sind bereits beschlossen.

Die Schwäche in der Autobranche zieht auch VW-Dachholding in die roten Zahlen. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Schwäche in der Autobranche zieht auch VW-Dachholding in die roten Zahlen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE bekommt die Schwäche bei ihren Beteiligungen am Volkswagen-Konzern und am Sportwagenbauer Porsche AG zunehmend zu spüren. In den ersten neun Monaten steckten die Stuttgarter wie erwartet in den roten Zahlen. Der Nettoverlust betrug 2,8 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Porsche SE noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro ausgewiesen. Grund für die Verluste sind Wertminderungen vorwiegend bei der Beteiligung an VW.

Auch beim angepassten Konzernergebnis - also im Wesentlichen bei dem um Wertberichtigungen und Sonderposten bei den Kernbeteiligungen bereinigten Ergebnis - musste die Eigentümerholding der Familien Porsche und Piëch einen Dämpfer hinnehmen. Es ging von 1,6 auf 0,9 Milliarden Euro um gut 40 Prozent zurück. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung ist bei der Porsche SE das Abschneiden von VW und dem Sportwagenbauer mit dem Familiennamen. Beide kämpfen derzeit mit schwierigen Marktbedingungen vor allem in China und mit dem Umbruch in der Automobilindustrie.

Vorstandschef Pötsch will Kosten senken

«Die Quartalsergebnisse im Volkswagen Konzern zeigen deutlich, dass die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Kostensenkung und nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität zügig umgesetzt werden müssen», sagte Porsche-SE-Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Der Manager ist auch Aufsichtsratschef im Volkswagen-Konzern. Pötsch bestätigte die im September gesenkte Jahresprognose für die Porsche SE.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ritter Sport rutscht in die roten Zahlen
Lebensmittel

Ritter Sport rutscht in die roten Zahlen

Mehr Umsatz, aber trotzdem Verluste: Hohe Kosten für Kakao, Energie und Logistik drücken den Schokoladenhersteller Ritter Sport ins Minus. Wie der Unternehmenschef die Lage einschätzt.

30.01.2026

Puma rutscht in die roten Zahlen
Sportartikelbranche

Puma rutscht in die roten Zahlen

Der drittgrößte Sportartikelkonzern der Welt rudert bereits seit einiger Zeit. Der neue Puma-Vorstandschef muss kurz nach Amtsantritt Verluste verkünden. Er spricht von einem Neustart.

25.07.2025

Porsche SE will nach Riesenverlust weniger Dividende zahlen
VW-Eigentümerholding

Porsche SE will nach Riesenverlust weniger Dividende zahlen

Vom Milliardenplus zum riesigen Minus: Die Holding der VW-Eigentümerfamilien musste 2024 massive Abschreibungen verkraften. Nun setzt sie auf Sanierung und hofft auf eine Trendwende.

26.03.2025

Porsche SE nach Wertberichtigungen mit Milliardenverlust
Erste Zahlen zur Bilanz

Porsche SE nach Wertberichtigungen mit Milliardenverlust

Die Autobauer Volkswagen und Porsche sind in den Büchern weniger wert, die Eigentümer müssen Wertberichtigungen vornehmen. Das führt auf dem Papier zu einem Minus in Milliardenhöhe.

07.03.2025

Stahlkonzern

Thyssenkrupp rutscht in die roten Zahlen

Die Konjunkturschwäche macht dem Industriekonzern Thyssenkrupp weiter zu schaffen. Im Stahlgeschäft kämpfte Deutschlands größter Stahlkonzern zum Geschäftsjahresstart vor allem mit gesunkenen Preisen.

14.02.2024