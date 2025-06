Weltpremiere in Hamburg

VW zeigt fahrerlosen E-Bulli - Zulassung ab 2027 angestrebt

Autos, die ganz ohne Fahrer auskommen, sind in Deutschland noch Zukunftsmusik. VW will das ändern und schickt einen fahrerlosen E-Bulli an den Start. Privat kaufen kann man ihn aber nicht.