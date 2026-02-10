Lebensmittel

Was bald in der EU als alkoholfreier Wein gilt

Wann ist ein Wein «alkoholfrei», wann «alkoholreduziert»? Die EU schafft Klarheit.

Weine mit kaum oder weniger Alkohol bekommen in der EU Kennzeichnungsvorgaben. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
Weine mit kaum oder weniger Alkohol bekommen in der EU Kennzeichnungsvorgaben. (Symbolbild)

Straßburg (dpa) - Für Verbraucher soll in der ganzen EU klar sein, was sich hinter «alkoholfreiem» Wein verbirgt. Künftig darf Wein als «alkoholfrei» mit dem Zusatz «0,0%» gekennzeichnet werden, wenn der Alkoholgehalt 0,05 Volumenprozent nicht übersteigt. Das beschloss das Europäische Parlament in Straßburg mit großer Mehrheit. 

Wein mit mindestens 0,5 Volumenprozent Alkohol, dessen Alkoholgehalt um mindestens 30 Prozent reduziert wurde, soll die Bezeichnung «alkoholreduziert» tragen dürfen. 

Im Dezember war bereits eine Einigung mit den EU-Mitgliedstaaten erzielt worden. Diese müssen ebenfalls formell zustimmen, bevor die neuen Regeln in Kraft treten. 

Winzer sollen zudem zusätzliche Unterstützung bei extremen Wetterereignissen oder dem Ausbruch von Pflanzenkrankheiten sowie zur Förderung von Weintourismus bekommen können.

