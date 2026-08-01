Arbeitswelt

Wer im Urlaub arbeitet, denkt oft auch über Jobwechsel nach

Das Checken von E-Mails oder die schnelle Teilnahme an einem Online-Meeting sind für viele auch im Urlaub nicht ungewöhnlich. Doch ist das auch gut - für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Wer während des Urlaubs arbeiten muss, denkt einer Umfrage zufolge eher über einen Jobwechsel nach. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Wer während des Urlaubs arbeiten muss, denkt einer Umfrage zufolge eher über einen Jobwechsel nach. (Archivbild)

Nürnberg/Düsseldorf (dpa) - In der Urlaubszeit machen sich viele Menschen einer Umfrage zufolge Gedanken über einen Jobwechsel. Nach der Untersuchung des Instituts Appinio im Auftrag der Jobseite Indeed denkt mehr als ein Drittel der Befragten im Urlaub über eine berufliche Veränderung nach.

Besonders ausgeprägt seien die Gedanken bei Menschen, die auch im Urlaub arbeiten - etwa, wenn sie berufliche E-Mails checken oder an Meetings teilnehmen. 64,8 Prozent der Menschen, die im Urlaub arbeiten, hinterfragten auch ihre Situation. Das Institut hatte 500 Männer und 500 Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt und bezeichnet die Umfrage selbst als repräsentativ.

Distanz zum Alltag

«Urlaub schafft Distanz zum Alltag und bietet die Gelegenheit, auch die eigene berufliche Situation zu reflektieren», sagte die Indeed-Expertin Stefanie Bickert. «Dass mehr als ein Drittel der Befragten in dieser Zeit über eine Veränderung nachdenkt, scheint daher zunächst wenig überraschend.» Auffällig sei jedoch, dass diese Überlegungen deutlich häufiger bei denen auftreten, die im Urlaub beruflich eingebunden seien.

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Die Expertin tritt für funktionierende Vertretungsregelungen und eine Unternehmenskultur ein, die Erreichbarkeit im Urlaub nicht stillschweigend voraussetzt. Dies sei nicht nur Ausdruck guter Führung und ein wichtiger Faktor für Mitarbeiterbindung, sondern auch Basis für langfristige Leistungsfähigkeit.

Mancher hat schon neuen Job

11,3 Prozent derjenigen, die sich in ihrem jüngsten Urlaub Gedanken gemacht hätten, haben den Angaben zufolge bereits einen neuen Job. 15,9 Prozent hätten zumindest Bewerbungen verschickt. 

Insgesamt hätten fast zwei Drittel der Befragten (61,6 Prozent) angegeben, auch im Urlaub zu arbeiten. Nur 13,2 Prozent davon gaben demnach jedoch an, dies gern zu tun. Der Rest fühlt sich gegenüber Arbeitgeber oder Kollegen in der Pflicht. Einige haben der Umfrage zufolge wegen des wirtschaftlichen Drucks auch Angst vor Konsequenzen für ihren Arbeitsplatz.

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