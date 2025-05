Werden Cent-Münzen auch bei uns abgeschafft?

Frankfurt/Berlin (dpa) - In Deutschland wird noch darüber diskutiert, die USA schaffen Fakten: In den Vereinigten Staaten wird die Herstellung der Ein-Cent-Münze eingestellt. Ab Anfang nächsten Jahres werden dort keine neuen Penny-Münzen mehr in Umlauf gebraucht, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf das Finanzministerium und Münzproduzenten berichten. Die letzte Penny-Produktion sei bestellt worden.