Werften und Zulieferer blicken optimistisch in die Zukunft

Hamburg (dpa) - Deutschlands Schiffbauer sehen trotz der konjunkturellen Gesamtlage ausgesprochen optimistisch in die Zukunft. «Hinter uns liegt in weiten Teilen erfolgreiches Jahr», sagte der Präsident des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik, Harald Fassmer, in Hamburg. Die Auslastung der Mitgliedsunternehmen sei hoch, die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Die Branche beschäftige bundesweit rund 200.000 Menschen und setze pro Jahr insgesamt rund 40 Milliarden Euro um.