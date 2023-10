Westküstenleitung offiziell in Betrieb genommen

Wöhrden (dpa) - Die für die Energiewende wichtige Westküstenleitung von der dänischen Grenze bis Brunsbüttel ist am Samstag offiziell in Betrieb genommen worden.

Anlässlich einer Feier nahe Wöhrden bei Heide mit den Bürgermeistern der 48 Anliegergemeinden betonte der Programmdirektor Nord des Netzbetreibers Tennet, Klaus Deitermann, die Bedeutung der Leitung: «Mit der Westküstenleitung hat unser Team der Tennet - nach der Mittelachse entlang der A7 - jetzt bereits das zweite Kernprojekt der Energiewende in Schleswig-Holstein von der Elbe bis zur dänischen Grenze pünktlich fertiggestellt.» Schon jetzt zeige sich, dass diese Leitungen entscheidend dazu beitragen, dass sich hier immer mehr Windräder drehen, sagte er. «Schleswig-Holstein ist deshalb das einzige Bundesland, in dem die mit hohen Kosten verbundenen Zwangsabschaltungen von Windrädern an Land zurückgehen.»