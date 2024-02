Windenergieverband: Bürokratie bremst Ausbau in Deutschland

Brüssel (dpa) - Administrative Hürden hemmen nach Ansicht des europäischen Windkraftverbands WindEurope den Ausbau der Windkraft in Deutschland. Es sei bekannt, dass die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland unzureichend sei, sagte WindEurope-Chef Giles Dickson der dpa. Aber es gebe in Deutschland noch ein weiteres Problem, nämlich die Genehmigungen für den Transport von Windkraftanlagen. «Das ist ein totales Durcheinander.» Zwar sei das auch ein Problem in anderen Ländern, sagte Dickson. «Aber es ist nirgendwo so schlimm wie in Deutschland.»