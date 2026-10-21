Schwächeres Wachstum

Wirtschaftsprognose: Ukraine «mit dem Rücken zur Wand»

Russland leidet unter Sanktionen und einer Treibstoffkrise – doch Putin kann den Krieg laut Experten weiter finanzieren. Warum die Ukraine zugleich immer stärker unter Druck gerät.

Wirtschaftsinstitut: Wirtschaft des Landes «mit dem Rücken zur Wand». Foto: Andrii Marienko/AP/dpa
Wirtschaftsinstitut: Wirtschaft des Landes «mit dem Rücken zur Wand».

Wien (dpa) - Wegen der massiven russischen Angriffe verdüstern sich die wirtschaftlichen Aussichten der Ukraine laut einer neuen Prognose immer mehr. Die Wirtschaft des Landes stehe «mit dem Rücken zur Wand», heißt es in der jüngsten Analyse des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw).

Das auf Zentral- und Osteuropa spezialisierte Institut senkte seine Erwartung für das diesjährige ukrainische Wirtschaftswachstum auf 0,6 Prozent. Das ist um 0,4 Prozentpunkte niedriger als in der vorigen Prognose von Juli.

Ukraine vor fünftem Kriegswinter

Die Wachstumsrate für 2027 wurde ebenfalls um 0,4 Prozentpunkte nach unten revidiert und liegt nun bei erwarteten 2,1 Prozent - falls die Ukraine genug finanzielle und militärische Unterstützung aus dem Ausland erhalte, hieß es. Dies erscheint jedoch zunehmend ungewiss, schrieben die Fachleute. «Der fünfte Kriegswinter dürfte die Ukraine vor eine harte Bewährungsprobe stellen», sagte Olga Pindyuk, eine Ukraine-Expertin des Instituts.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Russische Luftangriffe haben ukrainische Energieanlagen und Infrastruktur sowie Verladeeinrichtungen am Schwarzen Meer zerstört. Getreideexporte brachen laut dem Institut im August um 70 Prozent im Vergleich zum Juli ein. Auch die Stahlindustrie leide massiv unter den Angriffen. Die starke Teuerung und hohen Zinsen bremsten die Wirtschaft zusätzlich, hieß es.

Experte: Putin kann Krieg weiter finanzieren

Russland kämpfe ebenfalls mit den Folgen seines Angriffskrieges, hieß es vom wiiw. Doch Russland-Experte Vasily Astrov stellte klar: «Auch im nächsten Jahr wird Präsident Putin keinerlei Probleme haben, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.» Der Staat könne sich weiter Geld bei inländischen Banken leihen. 

Die Wachstumsprognose des Instituts für Russland liegt bei 0,6 Prozent für 2026 und 1,3 Prozent für 2027. Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Raffinerien haben zu einer Treibstoffkrise geführt, die die Inflation anheizt. Moskau verhängte ein Exportverbot für Treibstoffe. Dadurch profitiere das Land weniger stark von den derzeit hohen Weltmarktpreisen, so die Wiener Ökonomen. Die russische Industrie habe zusätzlich mit westlichen Sanktionen zu kämpfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Russland stoppt Export von Diesel wegen Treibstoffkrise
Russisch-ukrainischer Krieg

Russland stoppt Export von Diesel wegen Treibstoffkrise

Stundenlang müssen Autofahrer in Russland vor der Tankstelle warten. Die Regierung will mit eilig verhängten Maßnahmen die Lage entspannen. Präsident Putin sieht keine echten Probleme.

08.07.2026

Ökonomen: Russlands Wirtschaft in der Krise
Hohe Zinsen und Spritmangel

Ökonomen: Russlands Wirtschaft in der Krise

Russland stagniert. Dennoch ist die Finanzierung des Angriffskriegs aus Sicht von Fachleuten bislang nicht in Gefahr. Auch die ukrainische Wirtschaft kämpft mit Kriegsproblemen.

01.07.2026

Ifo senkt Wachstumsprognose für deutsche Wirtschaft deutlich

11.12.2025

Putin widerspricht Stagnationsprognose für Russland
Russische Wirtschaft

Putin widerspricht Stagnationsprognose für Russland

Die Alarmsignale für die russische Wirtschaft mehren sich. Kremlchef Putin zeigt sich bei einem Auftritt auf einem Forum im Fernen Osten allerdings gewohnt optimistisch.

05.09.2025

Ukraine-Krieg

Prognose: Ukrainische Wirtschaft schwächelt

Die Zerstörung der Energie-Infrastruktur durch Russland macht der Ukraine schwer zu schaffen. Die Wirtschaft leidet massiv. Moskau dagegen darf wegen des Krieges auf weiteren Aufschwung hoffen.

02.07.2024