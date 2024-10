«Wirtschaftsweise»: Kindern Geld für Fonds-Kauf geben

Berlin (dpa) - Kinder in Deutschland müssen nach Ansicht der «Wirtschaftsweisen» besser an den Kapitalmarkt herangeführt werden. Dafür schlagen die Sachverständigen ein «Kinderstartgeld» für alle Mädchen und Jungen ab sechs Jahren vor. Staatlich finanziert könnten Kinder monatlich etwa zehn Euro in einen ausgewählten Fonds mit hohem Aktienanteil einzahlen, schreibt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einem neuen Policy Brief. Bei langfristigen Anlagen seien so bei geringem Risiko solide Renditen möglich.