Wohnen: Mieten aufwärts, Kaufpreise abwärts

Berlin (dpa) - Die Kombination von Wohnungsmangel und hohen Baukosten lässt die Mieten in Deutschland trotz gesunkener Immobilienpreise weiter steigen.

Im ersten Quartal waren Wohnimmobilien in Deutschland 4,3 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) in Berlin mitteilte. Die Mieten in Mehrfamilienhäusern hingegen legten um 5,6 Prozent zu - diese Zahl bezieht sich auf neu abgeschlossene Mietverträge, nicht auf die Bestandsmieten.