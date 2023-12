Zeitdruck und schwere körperliche Arbeit weit verbreitet

Berlin (dpa) - Fast jeder dritte Beschäftigte in Deutschland fühlt sich einer Umfrage zufolge im Job gleichzeitig verschiedenen schweren Belastungen ausgesetzt.

So gaben 31 Prozent der Befragten in der repräsentativen Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an, immer wieder von schwerer körperlicher Arbeit, Zeitdruck, Lärm, aber auch Konflikten mit Kollegen und Kunden betroffen zu sein. Der «DGB-Index Gute Arbeit» liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Er basiert auf Interviews mit mehr als 6000 Beschäftigten, die zwischen Januar und April befragt wurden.