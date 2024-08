Zeitung: Rheinmetall-Chef erwartet großes Umsatzplus

Im Visier des Kreml? Rheinmetall-Chef braucht Schutz

Ob Panzer, Munition oder Flugabwehr: Rheinmetall liefert umfangreich Militärgüter an die Ukraine. Das sorgt für Unmut in Moskau. Führt der Unmut so weit, dass der Kreml den Firmenchef beseitigen will?