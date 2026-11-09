Tabakwaren

Zigaretten-Freimenge aus EU-Ausland könnte deutlich sinken

Rauchen ist schlecht für die Gesundheit - und eine teure Sache. Daher kauft mancher Raucher kurz hinter der Grenze ein. Künftig soll er aber weniger Kippen mitbringen dürfen als jetzt.

94 Euro kostet manche Stange Markenzigaretten in Deutschland - in Luxemburg, Österreich, Polen oder Tschechien sind die Glimmstängel günstiger zu haben. Foto: Sven Hoppe/dpa
94 Euro kostet manche Stange Markenzigaretten in Deutschland - in Luxemburg, Österreich, Polen oder Tschechien sind die Glimmstängel günstiger zu haben.

Brüssel (dpa) - Raucher könnten künftig deutlich weniger Zigaretten aus dem europäischen Ausland mitbringen dürfen als bisher. Wie aus einem Papier der irischen Ratspräsidentschaft der EU-Mitgliedstaaten hervorgeht, soll künftig nur noch eine Stange Zigaretten zum Eigenbedarf eingeführt werden dürfen - also 200 Zigaretten. Bislang sind es vier Stangen Zigaretten. Die EU-Finanzminister könnten diese Vorschrift am Montagnachmittag beschließen. 

Einige EU-Staaten hatten für eine Freigrenze von zwei Stangen (400 Zigaretten) plädiert, andere für eine. Dem Dokument zufolge wird die Zahl 200 nun festgeschrieben. Jeder EU-Staat kann die Vorgabe aber abschwächen und die Freigrenze anheben. 

Es geht um die EU-Richtlinie für Tabaksteuern, deren Vorgaben im kommenden Jahr von den Mitgliedstaaten in nationales Recht überführt werden sollen. Die Regeln sollen ab Anfang 2028 gelten. 

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Die verschärfte Vorschrift könnte die Menge von Zigaretten, die aus Luxemburg, Österreich, Polen oder Tschechien nach Deutschland mitgebracht werden, verringern - so zumindest die Theorie. Viele Raucher decken sich kurz hinter der Grenze mit Zigaretten ein, die in diesen EU-Staaten billiger zu haben sind. 

Allerdings ist fraglich, ob durch die verschärfte Regel der legale Inlandskonsum steigen würde. Vertreter der Tabakbranche befürchten, dass so eine Vorschrift den Schwarzmarkt weiter ankurbeln könnte - die Bereitschaft der Raucher könnte steigen, im Hinterhof illegal Zigaretten zu kaufen. 

Die EU-Richtlinie sieht zudem neue Mindestwerte für die Besteuerung von Zigaretten vor. Dies hat allerdings keine Folgen für Deutschland, weil hierzulande die Werte über den neuen EU-Mindestvorgaben liegen - sie müssen also nicht angehoben werden. 

Regeländerung betrifft auch E-Zigaretten 

Das Regelwerk enthält auch Vorgaben für E-Zigaretten. Auch hier steigt die europäische Mindestbesteuerung, und auch dies hat keine Folgen für Deutschland, da das Steuerlevel hierzulande schon recht hoch ist. Für Vaper, die gern im EU-Ausland einkaufen, wirkt sich das neue EU-Regelwerk hingegen aus: Die Menge von Liquids, die aus dem europäischen Ausland ins Inland mitgebracht werden darf, soll deutlich sinken, und zwar von aktuell 100 Millilitern auf 40 Milliliter. 

Das stößt in der deutschen Vaping-Branche auf Zustimmung. «40 Milliliter sind eine faire Reisemenge», sagt der Vorsitzende des Bündnisses für Tabakfreien Genuss (BfTG), Dustin Dahlmann. «Eine niedrigere Richtmenge kann helfen, steuergetriebene Großeinkäufe im Nachbarland einzudämmen.» Wer hierzulande Steuern zahle und Arbeitsplätze sichere, brauche faire Wettbewerbsbedingungen. «Davon profitieren der reguläre Fachhandel und der Staat gleichermaßen», sagt Dahlmann.

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