Zuckerpreis sinkt deutlich

Neckarsulm (dpa) - Der Zuckerpreis ging in den vergangenen Jahren steil in die Höhe. Nun können sich Verbraucher darauf freuen, dass es wieder deutlich günstiger wird. Bei Aldi Nord und Aldi Süd kostet die 1-Kilo-Packung der Eigenmarke ab Dienstag statt 1,49 Euro nur noch 89 Cent, wie die Unternehmen mitteilten. Auch andere große Supermarktketten und Discounter senken die Preise. Bei Kaufland und Lidl kostet die Packung Zucker seit dieser Woche 99 Cent. Edeka, Rewe, Netto, Penny und Norma reduzieren auf demselben Niveau. Als Grund dafür gaben die Händler sinkende Rohstoffpreise an. Die Preise für andere Produkte wie Puder- und Gelierzucker sollen demnach ebenso fallen.