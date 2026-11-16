Bahnverkehr

Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover massiv gestört

Im Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover gibt es aktuell erhebliche Verspätungen und fallen Züge aus. Grund ist eine Sperrung bei Magdeburg. Der Fall sorgt für scharfe Kritik an der Deutschen Bahn.

Eine Störung im Bahnnetz bei Magdeburg sorgt für Behinderungen im Fernverkehr. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Eine Störung im Bahnnetz bei Magdeburg sorgt für Behinderungen im Fernverkehr. (Symbolbild)

Magdeburg (dpa) - Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover haben aktuell mit erheblichen Verspätungen und Zugausfällen zu kämpfen. Grund ist eine Störung zwischen Magdeburg und Helmstedt. «Bei Vegetationsarbeiten in der Nähe von Niederndodeleben in Sachsen-Anhalt hatte ein Mähfahrzeug am Montagvormittag Teile der Bahntechnik beschädigt», informiert eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage. 

Im Fernverkehr würden vorübergehend einige Züge der Linie Berlin-Magdeburg- Hannover weiträumig über Hamburg umgeleitet. «Einzelne Züge fallen aus», heißt es. «Im Regionalverkehr zwischen Magdeburg und Braunschweig kommt es zu Verspätungen, Teilausfällen und Schienenersatzverkehr mit Bussen.» 

Der Streckenabschnitt bei Magdeburg dient derzeit wegen der Sanierung am Bahnkorridor von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover als Umleitung. Dadurch müssen Bahnreisende zwischen Berlin und Hannover derzeit ohnehin deutlich längere Fahrtzeiten auf sich nehmen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Verband: «Drama mit Ansage»

Die Probleme betreffen auch den Güterverkehr. Von dort kommt massive Kritik an der DB. Von einem «Drama mit Ansage» spricht der Geschäftsführer des Verbandes der Güterbahnen, Peter Westenberger. «Wie befürchtet tritt ein: Die einzige Umleiterstrecke für die 14-monatige Korridorsanierung zwischen Berlin und Lehrte steht selbst nicht zur Verfügung.» Überregionale Güter- und Personenzüge müssten nun hunderte Kilometer Umweg fahren oder fielen gleich ganz aus. «So leicht kollabiert ein Umleitungskonzept mit nur einer Hauptschlagader!» Die Deutsche Bahn müsse so schnell wie möglich den Betrieb wieder ermöglichen und das Umleitungskonzept überarbeiten.

«Die Reparatur-Teams der DB InfraGO arbeiten intensiv daran, den Streckenabschnitt so schnell wie möglich wieder für alle Züge befahrbar zu machen», heißt es von der Deutschen Bahn. Ein konkreter Termin, wann die Strecke bei Magdeburg wieder frei sein wird, wurde zunächst nicht genannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Defekte Leitung bremst Zugverkehr nach Hamburg aus
Oberleitungsstörung

Defekte Leitung bremst Zugverkehr nach Hamburg aus

Für Bahnreisende, die zwischen Berlin und Hamburg fahren wollen, kommt es ganz dicke: Eine defekte Oberleitung legt den Verkehr lahm, Züge fallen aus und verspäten sich.

22.09.2025

Noch bis Nachmittag Störungen im Bahnverkehr Hannover–Berlin
Wichtige Bahnstrecke

Noch bis Nachmittag Störungen im Bahnverkehr Hannover–Berlin

Reisende zwischen Hannover und Berlin brauchen Geduld: Nach dem Brand an einem Stellwerk gab es am Wochenende massive Störungen. Bald soll der Verkehr laut Bahn wieder nach Plan laufen.

15.09.2025

Bahnverkehr Hannover-Berlin bis Montagnachmittag gestört
Was Bahnreisende wissen müssen

Bahnverkehr Hannover-Berlin bis Montagnachmittag gestört

Bahnreisende brauchen starke Nerven: Auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

14.09.2025

Umleitungen auf Strecke Hannover-Berlin dauern nach Brand an
Bahnverkehr

Umleitungen auf Strecke Hannover-Berlin dauern nach Brand an

Ein brennender Sicherungskasten in Lehrte sorgt für viele Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin. Die Ermittler suchen nach der Ursache. Die Verspätungen dauern an.

13.09.2025

Bahn

Zugverkehr noch beeinträchtigt: Teils Strecken wieder offen

23.06.2023