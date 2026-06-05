«Himmelsschwert»

84 Meter: Höchster bekannter Baum Ostasiens steht in Taiwan

Mit Laserscans, Freiwilligen und mühsamen Expeditionen suchten Forschende in Taiwan nach Baumriesen. Nach ihren Angaben ist das «Himmelsschwert» der höchste bekannte Baum Ostasiens.

Der 84,1 Meter hohe Baum gilt als höchster bekannter Baum Ostasiens. Foto: Steven Pearce/Taiwan Forestry Research Institute/Eurekalert/dpa
Der 84,1 Meter hohe Baum gilt als höchster bekannter Baum Ostasiens.

Taipeh (dpa) - In den Bergen Taiwans haben Forschende den nach eigenen Angaben höchsten bekannten Baum Ostasiens dokumentiert. Das «Himmelsschwert des Da’an-Flusses», wie der Riese genannt wurde, sei 84,1 Meter hoch und gehöre zur Art Taiwania cryptomerioides, einem Zypressengewächs. Das berichtet das Team um Rebecca Chia-Chun Hsu vom Taiwanischen Forstforschungsinstitut in der Fachzeitschrift «Frontiers in Forests and Global Change».

Gefunden und vermessen wurde der Baum demnach bereits 2023 nach jahrelanger Suche in schwer zugänglichem Gelände. Die indigenen Rukai nennen die riesigen Taiwania-Bäume den Forschenden zufolge poetisch «Bäume, die den Mond treffen». Taiwan zähle wegen seiner besonderen Topografie und ausgedehnter alter Wälder in steilem Gelände zu den wenigen Orten weltweit, an denen Bäume mehr als 80 Meter hoch wachsen.

Schwierige Route zum Rekord-Baum

Für die Suche nutzten die Forschenden neben Expeditionen auch Scans mit dem Lidar-Verfahren (Light Detection And Ranging). Bei dieser Technik werden aus Flugzeugen Laserimpulse ausgesendet, um dreidimensionale Höhenmodelle der Landschaft zu erstellen. Weil die Software im steilen Gelände Taiwans viele Bäume zu hoch einschätzte, halfen Hunderte Freiwillige bei der Auswertung der Daten. Am Ende entstand eine Karte mit 941 Bäumen von mehr als 65 Metern Höhe.

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Die Expedition zum Rekordbaum führte über eine 20 Kilometer lange Flussroute und steile Anstiege. Kletterer vermaßen den Baum schließlich mit einem Band von der Krone bis zum Boden. Bis Anfang 2026 habe das Team zehn Taiwania-Bäume mit mehr als 70 Metern Höhe entdeckt und bestiegen, zwei waren über 80 Meter hoch.

Als höchster Baum weltweit gilt der Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) «Hyperion» im nordkalifornischen Redwood National Park mit einer Höhe von mehr als 115 Metern. Höchster Baum Deutschlands ist die Douglasie «Waldtraut vom Mühlwald» in Freiburg mit mehr als 67 Metern.

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