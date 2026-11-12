Stuttgart (dpa) - Die Äskulapnatter ist «Reptil des Jahres» 2027. Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) zeichnete die größte einheimische und völlig harmlose Schlange in der Wilhelma in Stuttgart aus. Mit der Wahl will der Verband nach eigenen Angaben auf die Gefährdung der Art und den Schutz ihrer Lebensräume aufmerksam machen.

Die Äskulapnatter ist schlank, wirkt elegant und hat glänzend braune Schuppen. Sie wird bis zu 1,80 Meter lang, ist eine ausgezeichnete Kletterin und lebt gerne in warmen, strukturreichen Lebensräumen mit Hecken, Trockenmauern oder Totholz. Laub- und Auwälder, Streuobstwiesen, Weinberge, naturnahe Gärten und Gebäude dienen der Art als Lebensraum.

Symbol mit möglichem Irrtum

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Die Äskulapnatter (Zamenis longissimus) trägt ihren Namen nach dem Heilgott Asklepios und wird traditionell mit dem für Medizin und Pharmazie stehenden Schlangenstab verbunden. Dass genau diese Art das mythologische Vorbild für die sich um den Stab windende Schlange war, ist aber nicht sicher belegt. Womöglich war das eher die Vierstreifennatter (Elaphe quatuorlineata), vermuten einige Experten.

Foto: Bernd Weißbrod/dpa Die Äskulapnatter gibt nur noch in wenigen Gebieten in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.

Die Äskulapnatter ist vor allem im Mittelmeerraum verbreitet. Deutschland liegt am nördlichen Rand ihres Verbreitungsgebiets. Hier gibt es sie nur noch in wenigen, räumlich voneinander getrennten Gebieten in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Die Rote Liste stuft die Art als «stark gefährdet» ein.

Wo Verstecke und Rückzugsorte fehlen

Eine wesentliche Gefahr ist der Verlust geeigneter Lebensräume. Wo Landschaften zunehmend aufgeräumt werden, verschwinden die Strukturen, auf die die Schlange angewiesen ist. Schutz und Rückzugsmöglichkeiten fehlen. Dazu gehören etwa Trockenmauern, deren Hohlräume immer seltener als Verstecke zur Verfügung stehen.

Mit der Wahl zum «Reptil des Jahres» 2027 möchte die DGHT mehr Aufmerksamkeit auf die wenig bekannte Art lenken. Die Auszeichnung soll nicht nur die Äskulapnatter bekannter machen, sondern auch auf ihre Gefährdung und den notwendigen Erhalt geeigneter Lebensräume hinweisen.