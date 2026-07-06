Akku-Regeln: EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027

Tokio (dpa) - Nintendo wird mit Inkrafttreten der neuen EU-Regeln für austauschbare Batterien in Elektronik-Geräten die ursprüngliche Modellfamilie seiner Spielekonsole Switch in der Region vom Markt nehmen. Die aktuelle Switch 2 wird dagegen eine neue Version mit von Nutzern wechselbarer Batterie bekommen, wie aus Informationsmaterial des japanischen Spielekonzerns hervorgeht.

Nintendo hatte die Switch im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht - und die Konsole brachte der Traditionsfirma einen kräftigen Geschäftsschub. Es folgten mehrere Aktualisierungen - etwa mit einem OLED-Bildschirm. Sie werden alle Mitte Februar in der Europäischen Union vom Markt genommen. Die neue Switch 2 brachte Nintendo im vergangenen Jahr heraus. Die ursprüngliche Generation blieb als günstigere Einstiegsmöglichkeit im Angebot.

Die EU-Regeln schreiben grundsätzlich vor, dass verschiedene Arten von Elektronik-Geräten vom 18. Februar 2027 für den Verkauf in der Region Batterien haben, die von den Nutzern ausgetauscht werden können.