Spielekonsole

Akku-Regeln: EU-Aus für ursprüngliche Switch-Konsolen 2027

EU-Regeln schreiben vor, dass Batterien in verschiedenen Elektronik-Geräten ab Mitte Februar 2027 von den Nutzern ausgetauscht werden können. Nintendo reagiert.

Die ursprüngliche Generation der Switch-Konsolen blieb als günstigerer Einstiegsweg in die Nintendo-Welt im Angebot. (Archivbild) Foto: Christophe Gateau/dpa
Die ursprüngliche Generation der Switch-Konsolen blieb als günstigerer Einstiegsweg in die Nintendo-Welt im Angebot. (Archivbild)

Tokio (dpa) - Nintendo wird mit Inkrafttreten der neuen EU-Regeln für austauschbare Batterien in Elektronik-Geräten die ursprüngliche Modellfamilie seiner Spielekonsole Switch in der Region vom Markt nehmen. Die aktuelle Switch 2 wird dagegen eine neue Version mit von Nutzern wechselbarer Batterie bekommen, wie aus Informationsmaterial des japanischen Spielekonzerns hervorgeht.

Nintendo hatte die Switch im Frühjahr 2017 auf den Markt gebracht - und die Konsole brachte der Traditionsfirma einen kräftigen Geschäftsschub. Es folgten mehrere Aktualisierungen - etwa mit einem OLED-Bildschirm. Sie werden alle Mitte Februar in der Europäischen Union vom Markt genommen. Die neue Switch 2 brachte Nintendo im vergangenen Jahr heraus. Die ursprüngliche Generation blieb als günstigere Einstiegsmöglichkeit im Angebot.

Die EU-Regeln schreiben grundsätzlich vor, dass verschiedene Arten von Elektronik-Geräten vom 18. Februar 2027 für den Verkauf in der Region Batterien haben, die von den Nutzern ausgetauscht werden können.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Starke Nachfrage nach Switch 2 - Nintendo zuversichtlicher
Computerspiele

Starke Nachfrage nach Switch 2 - Nintendo zuversichtlicher

Nintendo hebt die Prognose für die neue Switch-2-Konsole an: Statt 15 Millionen sollen nun 19 Millionen Geräte verkauft werden. Was das für Umsatz und Gewinn des Unternehmens bedeutet.

04.11.2025

Switch-2-Konsole lässt Nintendo-Geschäft explosiv wachsen
Nach Verkaufsrekord

Switch-2-Konsole lässt Nintendo-Geschäft explosiv wachsen

Die neue Konsole von Nintendo bietet bessere Qualität als die Original-Switch - ist aber auch deutlich teurer. Die Kunden stört das nicht, und der Konzern profitiert kräftig.

01.08.2025

Reißender Absatz für Nintendos neue Switch-2-Konsole
Verkaufsrekord

Reißender Absatz für Nintendos neue Switch-2-Konsole

Die neue Konsole von Nintendo bietet bessere Qualität als die Original-Switch - ist aber auch deutlich teurer. Die Kunden stört das nach jahrelanger Wartezeit nicht.

11.06.2025

Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen
Handelskonflikt

Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen

Der Spielekonzern Nintendo bringt Anfang Juni eine neue Konsole auf den Markt. Die Vorbestellungen in den USA sollten eigentlich in wenigen Tagen beginnen. Doch neue US-Zölle durchkreuzen den Plan.

05.04.2025

Nintendo zeigt Ausblick auf neue Spielekonsole Switch 2
Switch 2 kommt

Nintendo zeigt Ausblick auf neue Spielekonsole Switch 2

Die Spielekonsole Switch war für Nintendo ein großer Hit. Doch mehr als sieben Jahre nach dem Start sinken ihre Verkäufe. Jetzt konnte man zum ersten Mal das Nachfolge-Modell sehen.

16.01.2025