Naturschutz

Aktion «Deutschland sucht Igel und Maulwurf» startet

Wie viele Igel und Maulwürfe leben in Deutschland? Naturschützer wissen es nicht genau und bitten jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Deutsche Wildtier Stiftung ruft dazu auf, Igel und Maulwürfe zu zählen. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/Patrick Pleul/dpa
Die Deutsche Wildtier Stiftung ruft dazu auf, Igel und Maulwürfe zu zählen. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Die Deutsche Wildtier Stiftung ruft zur Zählung von Igeln und Maulwürfen auf. Der Herbst sei ein guter Zeitpunkt, um zu bestimmen, wie es um die beiden Tierarten steht, teilte die Stiftung in Hamburg mit. Es sei bereits die vierte Herbstzählung. Das sogenannte Citizen-Science-Projekt ist auf mindestens zehn Jahre angelegt.

Für beide Tierarten gibt die Stiftung abnehmende Bestände an. Die Angaben seien nicht verlässlich, sagte eine Sprecherin. «Aber davon gehen wir aus.» Die Aktion verfolge auch den Zweck, auf Igel und Maulwürfe aufmerksam zu machen. «Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für diese beiden Arten, dass die Leute achtsamer mit ihnen umgehen.» 

An den Zählungen der vergangenen Jahre hätten sich Tausende Tierfreunde beteiligt und ihre Igelsichtungen auf dem Feldweg oder die Maulwurfshügel auf ihrer Wiese im Dienst der Wissenschaft gemeldet. Die diesjährige Mitmachaktion geht vom 18. bis 28. September.

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Biss in den Kopf konserviert Regenwürmer

In diesen Wochen wühlen Igel oberirdisch nach Insekten und fressen sich eine Speckschicht an, die sie für den Winterschlaf brauchen. Maulwürfe gehen unterirdisch auf Würmerjagd. Sie halten keinen Winterschlaf und müssen auch in der kalten Jahreszeit fressen. Darum horten sie vor allem Regenwürmer, die sie nach Angaben der Stiftung durch einen gezielten Biss in den Kopf bewegungsunfähig machen. So bleiben die Würmer lebendig, aber fluchtunfähig und können bequem als Vorrat eingelagert werden.

«Jede einzelne Meldung liefert wertvolle Daten zu den Tieren, die Forschende allein flächendeckend kaum erheben könnten», sagte die Artenschützerin der Stiftung, Lea-Carina Hinrichs. Mitmachen könne jeder - als Familie, Spaziergänger, Gartenbesitzer oder gleich als ganze Schulklasse.

Beobachtungen online melden

Auf der Internetseite «Igelsuche.de» werden alle Igel- und Maulwurf-Beobachtungen mit Datum und Fundort gesammelt, auch Fotos und Hinweise zum Fund können dort dokumentiert werden. Sichtungen aus Bayern nimmt der Landesbund für Vogel- und Naturschutz auf der Seite «igel-in-bayern.de» entgegen.

An dem Projekt «Deutschland sucht Igel und Maulwurf» sind auch der Naturschutzbund Deutschland, das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung sowie die Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 beteiligt.

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