Alibaba legt mit neuem KI-Modell nach

Peking (dpa) - Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz hat der chinesische Tech-Riese Alibaba ein weiteres leistungsfähiges Modell veröffentlicht. «Qwen3.8-Max» spielt nach Angaben des Unternehmens mit den Spitzenmodellen der US-Anbieter OpenAI und Anthropic in einer Liga.

Alibaba bezeichnet «Qwen3.8-Max» als sein bislang größtes und leistungsfähigstes KI-Modell. Es soll besonders gut programmieren, umfangreiche Recherchen erledigen und komplexe Aufgaben weitgehend selbstständig bearbeiten können.

Zwei KI-Schwergewichte aus China

Das Modell verfügt über 2,4 Billionen Parameter. Die Parameterzahl ist ein Hinweis auf Größe und Komplexität eines KI-Systems. Eine höhere Zahl bedeutet allerdings nicht automatisch eine bessere Leistung.

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Das erst wenige Wochen zuvor vorgestellte «Kimi K3» des chinesischen Entwicklers Moonshot AI kommt auf 2,8 Billionen Parameter. In mehreren Tests schnitt «Qwen3.8-Max» nach Angaben von Alibaba dennoch besser ab als der heimische Konkurrent.

Alibaba setzt auf ein offenes Modell

Auf der Vergleichsplattform Arena.AI war «Qwen3.8-Max» bei Textaufgaben das bestplatzierte chinesische Modell. Es lag jedoch hinter Modellen des US-Anbieters Anthropic. Besonders stark schnitt es bei der Auswertung von Bildern ab.

Das Modell kann bereits genutzt werden. In der kommenden Woche will Alibaba auch die Modellgewichte veröffentlichen. Entwickler können das System dann selbst betreiben und an eigene Anwendungen anpassen.