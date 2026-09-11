All You Need Is A Beatles Song: Wie Forscher Hits nutzen

Delft (dpa) - «Love is all you need» – nötig erscheint einigen Forschungsteams aber auch die Unterstützung von einer der berühmtesten Popbands der Welt: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedienen sich zumindest beim Verfassen ihrer Fachartikel sehr gern bei den Texten der Beatles. Das zeigt eine im Fachjournal «PLOS One» veröffentlichte Analyse eines niederländischen Teams.

Forschende nutzten regelmäßig popkulturelle Referenzen, besonders häufig aus der Musik, erklärt das Team um Gabriel Budel von der University of Technology in Delft. Eine sorgfältig ausgewählte kulturelle Referenz könne dazu beitragen, dass sich Menschen besser an Inhalte erinnern könnten – und somit Wissenschaftlern helfen, mit ihren Forschungserkenntnissen ein größeres Publikum als nur die eigene Fachöffentlichkeit zu erreichen.

Beatles tausendfach zitiert

Die Forschenden glichen mit Hilfe von KI-Modellen eine kuratierte Liste populärer Beatles-Songtitel und -texte mit Studien verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen ab. Dafür nutzen sie Scopus, eine Datenbank wissenschaftlicher Publikationen. Insgesamt fand das Team darin 2.237 exakte Beatles-Referenzen und 963 Beispiele für kreative Wortspiele mit den Texten oder Titeln. Medizinische und sozialwissenschaftliche Studien dominierten dabei, aber auch in der Ökonomie, Umweltwissenschaft oder künstlerischen Disziplinen kamen die Referenzen vor. Die Veröffentlichungen reichen von den 70er Jahren bis ins Jahr 2025.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Einige davon sind wirklich genial. "The lung and winding road" ist ein Artikel über Long Covid, in dem lediglich ein Vokal ausgetauscht wurde», sagt Erstautor Budel mit Blick auf den Song «The Long and Winding Road» von 1970. Der Song «Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey» hingegen habe Patentrechts-Forscher zu dem Studientitel «Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Patented Monkey» inspiriert. «Da hatte wohl jemand einen sehr guten Tag an seinem Schreibtisch», freut sich Budel.

Foto: Philip Dethlefs/dpa «Love is All You Need»? Manche Wissenschaftler sehen das anders.

Forscher oft etwas negativer als die Beatles

Das Forschungsteam stellte eine interessante Tendenz fest: Der Optimismus der Beatles-Texte werde in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen oft ins Gegenteil umgekehrt, erklärt Co-Autor Michiel Tjepkema – etwa im Fall von «With a little help from my enemies» oder «Although it helps, love is not all you need». «Die Songs sind hoffnungsvoll, die Paper sind skeptisch», sagt Tjepkema.