Handel und KI

Amazon übertrifft Erwartungen

Der Online-Handelsriese Amazon mischt auch groß bei Cloud-Diensten mit. Der KI-Boom gibt diesem Geschäft neuen Rückenwind.

Die Cloud-Sparte von Amazon wuchs zuletzt so schnell wie schon lange nicht mehr. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Cloud-Sparte von Amazon wuchs zuletzt so schnell wie schon lange nicht mehr. (Archivbild)

Seattle (dpa) - Amazon hat zum Jahresauftakt in seiner Cloud-Sparte AWS die höchste Wachstumsrate seit 2022 verzeichnet. Der Umsatz des Segments legte in den ersten drei Monaten des Jahres im Jahresvergleich um 28 Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar (rund 32,5 Mrd Euro) zu.

Insgesamt kletterten die Erlöse des Handels- und Technologiekonzerns um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn zog um 30 Prozent auf fast 24 Milliarden Dollar an. Erlöse und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Analysten erwartet worden war. Unterm Strich stieg der Gewinn um fast 77 Prozent auf 30,25 Milliarden Dollar.

Zudem übertraf auch die Umsatzprognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Wegen hoher Investitionen in den Ausbau des Geschäfts mit der Cloud und Produkten rund um die Künstliche Intelligenz (KI) ging allerdings der Zufluss an Zahlungsmitteln (Cashflow) deutlich zurück.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
KI-Wettlauf

Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar

Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld - und die Börse wird nervös.

06.02.2026

Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
KI-Wettlauf

Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar

Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.

05.02.2026

Amazon bekommt Rückenwind von Cloud-Sparte
Tech-Konzern

Amazon bekommt Rückenwind von Cloud-Sparte

Auf die Cloud-Sparte von Amazon greifen Dutzende große und kleine Unternehmen zu. Sie wuchs zuletzt so schnell wie seit Jahren nicht mehr.

31.10.2025

Amazon verunsichert die Wall Street
Online-Händler

Amazon verunsichert die Wall Street

Im vergangenen Quartal konnte Amazon Umsatz und Gewinn deutlich steigern. Die Wall Street reagiert jedoch mit Kursverlusten. Dafür könnte es mehrere Gründe geben.

01.08.2025

Amazon mit deutlichem Umsatzanstieg
Online-Handel

Amazon mit deutlichem Umsatzanstieg

Der KI-Boom sorgt für großen Bedarf an Rechenleistung aus der Cloud - und Amazon ist mit den Servern seiner Sparte AWS zur Stelle. Zugleich müssen Milliarden in neue Kapazitäten investiert werden.

01.05.2024