Anden-Gletscher in beispiellosem Maß geschrumpft

Berkeley (dpa) - Etliche Gletscher der südamerikanischen Anden sind in beispiellosem Ausmaß geschrumpft. Sie seien kleiner als je zuvor während der vergangenen 11.700 Jahre, berichtet eine internationale Forschungsgruppe nach der Untersuchung von Gesteinsproben. «Unsere Daten deuten darauf hin, dass viele Gletscher in den Tropen wahrscheinlich jetzt kleiner sind als in den letzten 11.700 Jahren», schreibt das Team um Andrew Gorin von der University of California in Berkeley in der Fachzeitschrift «Science». «Dies macht die Tropen zur ersten großen Region, in der dieser Meilenstein dokumentiert wurde.»