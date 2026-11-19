New York (dpa) - Die KI-Firma Anthropic ist bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gestartet. Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um über ein Drittel über dem Ausgabepreis. Der Börsenwert von Anthropic lag damit bei zwei Billionen Dollar.

Bei dem Aktienverkauf vor Handelsbeginn wurden insgesamt 107,3 Milliarden Dollar erlöst. Damit überholte Anthropic klar den bisherigen Rekordhalter, Elon Musks Weltraum- und KI-Firma SpaceX, die bei ihrem Börsengang im Juni rund 86 Milliarden Dollar eingesammelt hatte.

Ein Großteil des Geldes geht direkt an Anthropic. Das Unternehmen braucht die Milliarden für Investitionen in Rechenleistung zur Entwicklung ihrer KI-Modelle. Für die kommenden Jahre veranschlagte Anthropic dafür Ausgaben von 895 Milliarden Dollar.

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Aktien im Wert von knapp zwei Milliarden Dollar wurden zugleich von frühen Aktionären verkauft, die damit richtig Kasse machten. Medienberichten zufolge macht der Börsengang aber auch mehrere tausend Anthropic-Mitarbeiter dank ihrer Aktienpakete zu Millionären, zumindest auf dem Papier.