Schäden am Falt-Display

Apple bestätigt Probleme bei einigen Falt-iPhones

Einige Käufer des faltbaren iPhone Duo beklagten sich schnell über Schäden am inneren Display der Geräte. Apple reagiert.

Bei einigen wenigen Nutzern tauchten recht schnell nach dem Kauf Schäden am inneren Display auf. (Archivbild) Foto: Kin Cheung/AP/dpa
Bei einigen wenigen Nutzern tauchten recht schnell nach dem Kauf Schäden am inneren Display auf. (Archivbild)

Cupertino (dpa) - Apple hat Probleme mit «einer kleinen Anzahl» von Geräten des ersten auffaltbaren iPhone-Modells eingeräumt. Zuvor hatten einige Nutzer in sozialen Medien berichtet, dass der innere Bildschirm ihres iPhone Duo nach dem Auffalten gebrochen sei oder einen Pixelfehler als einen Streifen angezeigt habe. Apple betont, dass dies bei nur sehr wenigen Geräten passiert sei - und der Fehler bei betroffenen Einheiten meist sehr schnell auftrete.

Die Experten der Website iFixit, die Elektronik-Geräte zerlegen, um ihre Reparierbarkeit zu ergründen, mutmaßten, dass das Problem nicht bei den Displays liege, sondern beim Faltmechanismus. Dieser besteht aus rund 100 Einzelteilen aus Titan und sorgt unter anderem dafür, den aufgefalteten Bildschirm zu straffen. Dass die Probleme meist an einer Stelle aufzutreten scheinen, legt aus Sicht von iFixit nahe, dass ein bestimmtes Element vom Faltmechanismus für die Schäden verantwortlich sein könnte. Auch bei früheren Falt-Smartphones vom Konkurrenten traten zum Teil Probleme auf, weil die Gelenke komplex sind und fehleranfällig sein können.

Von Apple hieß es, betroffene Nutzer sollten sich an das Unternehmen wenden. Kundenberichten zufolge wurden defekte Geräte ersetzt. Das Duo ist mit einem Preis ab 2.299 Euro das bisher teuerste iPhone. Es ist aktuell erst zum Januar lieferbar, nachdem erste Geräte gleich nach dem Start der Vorbestellungen vergriffen waren.

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