iPhone-Konzern

Apple erstmals mehr als fünf Billionen Dollar wert

Bisher war Nvidia das einzige Unternehmen, das es beim Börsenwert über die Marke von fünf Billionen Dollar geschafft hatte. Jetzt kommt Apple dazu.

Der Börsenwert von Apple stieg über die Marke von fünf Billionen Dollar. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Der Börsenwert von Apple stieg über die Marke von fünf Billionen Dollar. (Archivbild)

New York (dpa) - Apple hat als erst zweites Unternehmen die Marke von fünf Billionen Dollar Börsenwert geknackt. Den Ausschlag gab im US-Handel ein zwischenzeitiges Kursplus von fast zwei Prozent auf das Rekordhoch von 342,89 Dollar pro Aktie. Danach notierte Apple zunächst wieder knapp unter der Fünf-Billionen-Marke - aber immer noch als wertvollstes Unternehmen an der US-Börse vor dem Chipspezialisten Nvidia.

Nvidia war bisher das einzige Unternehmen, das es auf fünf Billionen Dollar Börsenwert gebracht hatte. In der Spitze war der Vorreiter bei KI-Chips Mitte Mai rund 5,7 Billionen Dollar wert. Doch in den vergangenen Wochen sanken die Kurse von KI-Unternehmen nach wieder aufgeflammten Zweifeln an der Nachhaltigkeit des teuren Booms bei der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Apple-Aktie war dagegen im Aufwärtstrend.

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