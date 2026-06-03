iPhone-Konzern

Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

Apples Zentren für App-Entwickler gab es bisher in Asien und am kalifornischen Sitz des Konzerns. Beim ersten Standort in Europa entschied sich der iPhone-Riese für Deutschland.

Apples Berliner Entwicklerzentrum wird das erste in Europa. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Apples Berliner Entwicklerzentrum wird das erste in Europa. (Archivbild)

Cupertino/Berlin (dpa) - Apple wird sein erstes europäisches Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern in Berlin ansiedeln. Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern ankündigte. Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino. 

In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen. Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform.

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