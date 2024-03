Apple will Risiken durch alternative App-Stores minimieren

Apple nimmt bei Apps aus alternativen Stores in der Regel keine inhaltliche Prüfung vor und geht auch beispielsweise nicht gegen Pornografie oder Anleitungen zum Drogenkonsum vor. Allerdings greift der Konzern ein, wenn bösartige Apps körperlichen Schaden für die Nutzer verursachen könnten. So werde man unter anderem gefährliche «Challenge-Apps» abfangen, die zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung auffordern oder in besonders krassen Fällen versuchen, die Anwenderinnen und Anwender zu einer Selbsttötung zu bewegen.

Diese Schutzmaßnahmen würden dazu beitragen, das iPhone-Erlebnis der Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union «so sicher und datenschutzfreundlich wie möglich zu gestalten - wenn auch nicht in demselben Maße wie im Rest der Welt».

In dem Apple-Papier wird darauf verwiesen, dass auch der Wettbewerber Google das freie Herunterladen von Programmen («Sideloading») auf Android-Smartphones zwar gestatte, aber durchaus als riskant ansehe. So verhindere Google in seinem «Advanced Protection Program» für Journalisten, Aktivisten sowie Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik das «Sideloading», um schädliche Downloads abzuwehren. Wer an dem Programm teilnehme, könne nur Apps aus «verifizierten Stores, wie dem Google Play Store und dem App Store deines Geräteherstellers» installieren.