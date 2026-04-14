Arte ändert für Artemis Programm

Straßburg (dpa) - Astronomie statt Archäologie: Nach der erfolgreichen Artemis-II-Mission ändert Arte am kommenden Wochenende sein Programm. Am Samstagabend (18.4.) zeigt der Kulturkanal unter anderem um 21.45 Uhr in Erstausstrahlung die Doku «Artemis - zum Mond und weiter» von Tim Lambert. Es handelt sich um eine Produktion von Arte France, PBS und BBC. Ursprünglich stand zu dem Zeitpunkt eine Geschichtsdoku über Höhlenmalerei im Programm.

Privileg, «das Zustandekommen dieser Mission miterlebt zu haben»

Die neue Doku (knapp 55 Minuten) begleitet die vier Mitglieder der Artemis-II-Crew auf ihrer zehntägigen Reise um den Mond bis hin zur Landung im Pazifik, wie Arte am Dienstag mitteilt. Sie halte die bedeutende Raumfahrtmission in faszinierenden Bildern fest.

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Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa Die «Artemis II»-Crew: Christina Koch (links), Jeremy Hansen (oben), Reid Wiseman (rechts) und Victor Glover in der «Orion»-Kapsel. (Archivbild von der Nasa zur Verfügung gestellt)

Regisseur Tim Lambert sagte demnach: «Nachdem die Nasa ein halbes Jahrhundert lang auf die erdnahe Umlaufbahn beschränkt war, träumt sie nun wieder von großen Abenteuern - und arbeitet mit kommerziellen Partnern zusammen, um eine dauerhaft menschliche Präsenz auf dem Mond zu realisieren.» Es sei ein Privileg gewesen, «das Zustandekommen dieser Mission miterlebt zu haben».

Arte mit großer Mondnacht

Arte hat am Samstagabend sein ganzes Programm verändert: Vor der neuen Doku läuft um 20.15 Uhr schon «Apollo 1 - Die wahre Geschichte». Darin geht es um die erste Apollo-Mission in den 1960ern, die den Traum der bemannten Raumfahrt wahr werden lassen sollte, bei der es während eines Tests aber zu einer tödlichen Explosion kam.