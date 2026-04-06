Mond-Mission

«Artemis 2»-Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond

Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Ihre Kapsel ist etwa groß wie zwei Minivans - trotzdem findet die Crew Platz für eine Ostertradition.

Die «Artemis 2»-Astronauten haben im All Ostern gefeiert. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa
Die «Artemis 2»-Astronauten haben im All Ostern gefeiert.

Cape Canaveral (dpa) - Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Mission haben auch auf dem Weg zum Mond Ostern gefeiert. In der «Orion»-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. «Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit.»

Die vier Astronauten der «Artemis 2»-Crew - Koch und ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen - sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. 

Die Kapsel soll um den Mond herum fliegen und nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

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